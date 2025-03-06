Нейросети РФ и Китая предложили новые идеи для подарков челябинкам на 8 Марта

Российские и китайские нейросети предложили новые идеи для подарков жительницам Челябинской области к 8 марта. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании «МегаФон», искусственный интеллект (ИИ) из Китая порекомендовал дарить набор для создания парфюма, а российский аналог — интерактивные глобусы.
«Обратились к ИИ за советом, что подарить на 8 Марта, купив в последний момент. Среди рекомендаций нейросетей не обошлось без оригинальных вариантов», — пояснили URA.RU в «МегаФоне».
В подборке подарков оказались полеты в аэротрубе и на воздушном шаре и поездка на картинге. Также ИИ предложил наборы для выращивания растений — флорариумы, интерактивные квесты и фитнес-браслеты или рюкзаки для тренировок для спортивных дам. Не обошлось без мастер-классов по приготовлению шоколада или сыра для любительниц гастрономии.
Специалисты «МегаФона» «опросили» российский сервис GigaChat и китайский DeepSeek. Алиса на базе YandexGPT посоветовала подарить эмоции вместо вещей, например, билеты на концерт. Также эта российская нейросеть сочла отличным подарком антистрессовую терапию вроде массажа.
Аналитики решили, что эффективным способом оказать внимание станет музыка на смартфон. ИИ составил список популярных песен о любви среди россиян, которые доступны для установки вместо гудков ожидания ответа. В хит-парад вошли: «Руки вверх» — «18 мне уже», XOLIDAYBOY «Пожары», Анна Асти «Царица», 5УТРА «Давай сбежим» и другие композиции. Более дорогим презентом станет преподнесенный смартфон.
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