В Челябинске 7 марта в честь Международного женского дня запустят праздничный трамвай. Как сообщает «ЧелябГЭТ», пассажиркам будут вручать подарки и говорить комплименты.
«Каждая женщина хочет внимания и заботы, подарков, теплых слов и комплиментов. Все перечисленное будет ждать наших пассажирок в праздничном трамвае 7 марта», — сообщили в группе во «ВКонтакте» ООО «ЧелябГЭТ».
Праздничный трамвай начнет свой маршрут из депо №1 в 15:19. Определить вагон можно по бортовому номеру — 1240. Транспорт проедет по линии №5 (Автовокзал-ЧЭМК).
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