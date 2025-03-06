06 марта 2025

Челябинок с 8 марта поздравит праздничный трамвай. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Праздничный вагон отправится в 15:19 из депо
Праздничный вагон отправится в 15:19 из депо Фото:

В Челябинске 7 марта в честь Международного женского дня запустят праздничный трамвай. Как сообщает «ЧелябГЭТ», пассажиркам будут вручать подарки и говорить комплименты.

«Каждая женщина хочет внимания и заботы, подарков, теплых слов и комплиментов. Все перечисленное будет ждать наших пассажирок в праздничном трамвае 7 марта», — сообщили в группе во «ВКонтакте» ООО «ЧелябГЭТ».

Праздничный трамвай начнет свой маршрут из депо №1 в 15:19. Определить вагон можно по бортовому номеру — 1240. Транспорт проедет по линии №5 (Автовокзал-ЧЭМК).

Трамвай с подарками будет следовать по маршруту №5
Трамвай с подарками будет следовать по маршруту №5
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 7 марта в честь Международного женского дня запустят праздничный трамвай. Как сообщает «ЧелябГЭТ», пассажиркам будут вручать подарки и говорить комплименты. «Каждая женщина хочет внимания и заботы, подарков, теплых слов и комплиментов. Все перечисленное будет ждать наших пассажирок в праздничном трамвае 7 марта», — сообщили в группе во «ВКонтакте» ООО «ЧелябГЭТ». Праздничный трамвай начнет свой маршрут из депо №1 в 15:19. Определить вагон можно по бортовому номеру — 1240. Транспорт проедет по линии №5 (Автовокзал-ЧЭМК).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...