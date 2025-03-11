Насколько сильна магнитная буря 12 марта 2025 года: прогноз и солнечные вспышки

Согласно данным специалистов из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 12 марта 2025 года ожидается магнитная буря средней интенсивности, которая может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Вероятность геомагнитных возмущений составляет более 40%, а в течение дня индекс Kp может достигать отметки в пять баллов, что относится к категории умеренных бурь. Подробнее о силе магнитной бури 12 марта 2025 года и о том, как от нее защититься — в материале URA.RU.
Солнечные вспышки в марте 2025
Начало марта 2025 года ознаменовалось значительными колебаниями солнечной активности. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в первую неделю месяца на Солнце было зафиксировано несколько вспышек класса C и одна мощная вспышка класса M1.6, произошедшая 7 марта. Также были отмечены менее интенсивные вспышки C1.2, C1.4, C1.6 и C1.7, которые в совокупности усилили воздействие солнечного ветра на магнитосферу Земли.
В марте Земля находится в фазе повышенных значений напряженности магнитного поля Солнца. Несмотря на то, что пик 11-летнего цикла солнечной активности был пройден, геомагнитные возмущения сохраняются на высоком уровне.
Специалисты также обращают внимание на сезонный фактор. Так, помимо 11-летнего цикла, существует еще полугодовой цикл. Вне зависимости от того, в какой точке 11-летнего цикла находится Земля, многолетние наблюдения показывают, что ежегодно в марте магнитная активность Солнца выше, чем среднегодовая.
Прогноз магнитной бури 12 марта 2025
Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, на 12 марта 2025 года прогнозируется заметное усиление геомагнитной активности. Вероятность спокойной магнитосферы составляет всего 48%, вероятность волнений магнитосферы — 40%, а вероятность магнитной бури — 12%.
По шкале Kp ожидается повышение до пяти баллов, что соответствует умеренной магнитной буре. Пик активности, по прогнозам, придется на утренние часы, когда индекс достигнет «желтой» отметки в пять баллов.
Также специалисты прогнозируют, что индекс Ap, характеризующий среднесуточную геомагнитную активность, 12 марта составит 12 единиц, что ниже значения предыдущего дня (20 единиц). Индекс F10.7, отражающий поток радиоизлучения Солнца, ожидается на уровне 165, что немного выше показателя предыдущего дня (160).
В начале весны космическая погода традиционно бывает нестабильной. Это означает, что возможны значительные перепады. Ощутимые бури будут сменяться затишьем: такие «качели» повторятся неоднократно.
Эксперты сходятся во мнении, что после умеренной магнитной бури 12 марта наступит период относительного спокойствия. Он продлится до 14-15 марта, когда снова ожидается усиление геомагнитной активности.
Что такое магнитные бури и как они влияют на здоровье
Магнитные бури — это возмущения в магнитосфере Земли, вызванные взаимодействием с солнечным ветром. Они возникают в результате вспышек на Солнце, когда в космическое пространство выбрасываются заряженные частицы, достигающие нашей планеты через 1-2 дня.
Для измерения интенсивности геомагнитных возмущений используются две основные шкалы: Kp и G. Kp-индекс отражает отклонения геомагнитного поля Земли от нормы и измеряется по шкале от 0 до 9. Значения от 0 до 4 считаются нормальными, 5 указывает на умеренную бурю, а 6-9 — на сильную и экстремальную.
Шкала G была введена в США в 1999 году и в первую очередь ориентирована на фиксацию геомагнитных возмущений, способных влиять на технику. Однако Kp-индекс считается более точным для общей оценки геомагнитной обстановки.
Как снизить влияние магнитных бурь на организм
Специалисты рекомендуют соблюдать несколько простых правил, чтобы минимизировать негативное воздействие магнитных бурь:
- Больше отдыхать. В дни геомагнитных возмущений организму требуется дополнительное время для восстановления. Старайтесь полноценно высыпаться и избегать переутомления.
- Проводить время на свежем воздухе. Регулярные прогулки способствуют насыщению крови кислородом и улучшению общего самочувствия.
- Снизить эмоциональную нагрузку. Постарайтесь меньше переживать из-за различных мелочей и избегать стрессовых ситуаций.
- Ограничить физическую нагрузку. В дни магнитных бурь рекомендуется отказаться от интенсивных тренировок в пользу умеренной активности.
- Скорректировать питание. Рекомендуется отказаться от жирной пищи и алкогольных напитков, отдавая предпочтение легким и сбалансированным блюдам.
Людям, страдающим стенокардией, артериальной гипертензией и подобными заболеваниями, стоит следить за прогнозами метеослужб о возможных геомагнитных бурях. Кроме того, важно принимать назначенные врачами препараты от давления или высокого холестерина и носить с собой необходимые лекарства.
Также специалисты советуют в дни повышенной геомагнитной активности контролировать артериальное давление. При необходимости корректировать дозировку препаратов по согласованию с лечащим врачом.
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