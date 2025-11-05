Почему мы болеем во время магнитных бурь и как себе помочь — советы врача

Во время магнитных бурь и изменений погоды многие люди чувствуют себя плохо Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Возможность возникновения сильнейшей за год магнитной бури 7 ноября взволновала россиян. В интернете строят предположения о ее последствиях, включая полную потерю спутниковой и радиосвязи, коллапс авиасообщения, аварии в энергосетях и даже глобальные катастрофы. Эту бурю уже сейчас сравнивают с самыми разрушительными событиями подобного рода, когда из-за солнечной активности оставались без электричества целые регионы Европы.

Магнитные бури и резкие изменения погоды доставляют дискомфорт массе людей: у кого-то начинает болеть голова, а у других появляется ломота в суставах. URA.RU поговорил с неврологом, чтобы узнать, из-за чего возникает метеозависимость и можно ли ее побороть.

Правда ли, что магнитные бури влияют на самочувствие людей

Как рассказала URA.RU невролог, профессор Пермского государственного медицинского университета имени Вагнера Юлия Каракулова, магнитные бури действительно могут оказывать влияние на состояние здоровья. Дело в том, что геомагнитные колебания изменяют такие метеорологические параметры, как уровень атмосферного давления, содержание кислорода и влаги в воздухе, сила ветра и так далее. Эти неблагоприятные факторы внешней среды способствуют напряжению систем адаптации организма человека, дизрегуляции вегетативной нервной системы.

Из-за чего возникает метеозависимость

По словам Юлии Каракуловой, метеозависимость — это избыточная реакция организма на изменения в окружающей среде, которая свойственна 20-30 процентам населения. Она возникает у людей с низким уровнем адаптации организма.

«Если человек здоров, регулярно тренируется, имеет хорошо работающую вегетативную нервную систему, то он не почувствует колебаний в атмосферной среде. — Люди, которые имеют заболевания сердечно-сосудистой или эндокринной системы, в том числе, гормональные расстройства, находятся в группе риска и в большей степени рискуют испытать неприятные симптомы. Также срыв адаптации может вызвать любое перенесенное заболевание, включая ОРВИ, операцию и так далее.

Если человек недавно вышел с больничного, то по мере восстановления симптомы метеозависимости у него могут ослабевать. Подростки, переживающие гормональную перестройку, также с возрастом могут избавиться от эпизодов плохого самочувствия во время магнитных бурь и смены погоды. У пожилых людей с хроническими заболеваниями нарушения адаптации, по словам невролога, имеют стойкий характер.

Симптомы метеозависимости

При изменениях в окружающей среде, в том числе, вызванных магнитными бурями, возможны изменения уровня артериального давления (при похолодании оно повышается, а при потеплении понижается), частоты пульса, появление или усугубление тревожности, слабость, головокружения, головные боли и боли в сердце, тремор (дрожь в конечностях и во всем теле), обострение хронических болезней.

«Некоторые люди узнают о скором изменении погоды по начавшейся боли в суставах или местах, где ранее происходили оперативные вмешательства. Это связано с изменениями в сосудистой микроциркуляции, которые возникают при повышении или понижении температуры, атмосферного давления», — объясняет профессор Юлия Каракулова.

Профилактика метеозависимости

Невролог уверена, что значительная часть пациентов может избавиться от проявлений метеозависимости. Для этого, по ее словам, необходимо изменить образ жизни.

«Изменение образа жизни гораздо эффективнее, чем таблетки и капельницы. Если человек увеличит двигательную активность и будет проходить не менее восьми тысяч шагов в день, начнет достаточно спать, регулярно и правильно питаться, откажется от алкоголя и других вредных веществ, он сможет настроить свою вегетативную нервную систему и научить ее адекватно реагировать на изменения в окружающей среде», — считает Юлия Каракулова.

Что делать при симптомах метеозависимости

В моменты, когда человек испытывает неприятные симптомы метеозависимости и чувствует себя плохо, врач советует снизить уровень физнагрузок, отдохнуть, убрать гаджеты и лишний информационный шум, постараться поспать. При жаркой погоде невролог рекомендует пить больше жидкости и принять контрастный душ, а при холодной — снизить объем выпитого, употреблять поменьше соли и принять теплую ванну (особенно полезно будет поливать теплой водой область затылка и шеи).