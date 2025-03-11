Жителей Ноябрьска (ЯНАО) с днем рождения и с любыми другими праздниками за деньги готовы поздравить африканцы. Объявление о предоставлении праздничной услуги появилось в интернет-сервисе «Авито».
«Африканцы готовы поздравить любого жителя Ноябрьска с любым праздником. Об этом они рассказали в объявлении на „Авито“ с заголовком — „Фото/видео поздравление из Африки от негров“, — сообщили в telegram-канале „Ямал. Округ белых ночей“.
Стоимость услуги начинается с 2990 рублей. Ребята станцуют, споют и напишут поздравительную открытку имениннику.
Источник видео: ВКонтакте / Поздравление из Африки
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