Африканцы предложили жителям Ямала необычные услуги. Видео

Жителей Ноябрьска готовы поздравить в Африке за 2990 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Африканцы готовы поздравить ноябрян
Африканцы готовы поздравить ноябрян Фото:

Жителей Ноябрьска (ЯНАО) с днем рождения и с любыми другими праздниками за деньги готовы поздравить африканцы. Объявление о предоставлении праздничной услуги появилось в интернет-сервисе «Авито».

«Африканцы готовы поздравить любого жителя Ноябрьска с любым праздником. Об этом они рассказали в объявлении на „Авито“ с заголовком — „Фото/видео поздравление из Африки от негров“, — сообщили в telegram-канале „Ямал. Округ белых ночей“.

Стоимость услуги начинается с 2990 рублей. Ребята станцуют, споют и напишут поздравительную открытку имениннику.

Источник видео: ВКонтакте / Поздравление из Африки

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Жителей Ноябрьска (ЯНАО) с днем рождения и с любыми другими праздниками за деньги готовы поздравить африканцы. Объявление о предоставлении праздничной услуги появилось в интернет-сервисе «Авито». «Африканцы готовы поздравить любого жителя Ноябрьска с любым праздником. Об этом они рассказали в объявлении на „Авито“ с заголовком — „Фото/видео поздравление из Африки от негров“, — сообщили в telegram-канале „Ямал. Округ белых ночей“. Стоимость услуги начинается с 2990 рублей. Ребята станцуют, споют и напишут поздравительную открытку имениннику. Источник видео: ВКонтакте / Поздравление из Африки
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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