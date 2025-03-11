11 марта 2025
10 марта 2025

В тире Ленобласти погиб мужчина, приехавший из Архангельской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Рядом с погибшим лежал пистолет марки Beretta
Рядом с погибшим лежал пистолет марки Beretta Фото:

Вечером 11 марта в стрелковом тире Соснового Бора Ленобласти, погиб мужчина, приехавший из Архангельской области. Причиной смерти стало огнестрельное ранение в область сердца. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

«В стрелковом тире на Копорском шоссе проходили стрельбы с гражданскими лицами. Около 21:15 на огневом рубеже был обнаружен труп 31-летнего жителя Архангельской области с огнестрельным ранением сердца», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Рядом с погибшим лежал пистолет марки Beretta с девятью патронами в магазине. Из этого оружия был произведен смертельный выстрел.

На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и следователи. Предварительно, версия о причастности третьих лиц к трагедии не подтвердилась.

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Вечером 11 марта в стрелковом тире Соснового Бора Ленобласти, погиб мужчина, приехавший из Архангельской области. Причиной смерти стало огнестрельное ранение в область сердца. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие». «В стрелковом тире на Копорском шоссе проходили стрельбы с гражданскими лицами. Около 21:15 на огневом рубеже был обнаружен труп 31-летнего жителя Архангельской области с огнестрельным ранением сердца», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Рядом с погибшим лежал пистолет марки Beretta с девятью патронами в магазине. Из этого оружия был произведен смертельный выстрел. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и следователи. Предварительно, версия о причастности третьих лиц к трагедии не подтвердилась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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