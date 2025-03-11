В тире Ленобласти погиб мужчина, приехавший из Архангельской области

Вечером 11 марта в стрелковом тире Соснового Бора Ленобласти, погиб мужчина, приехавший из Архангельской области. Причиной смерти стало огнестрельное ранение в область сердца. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
«В стрелковом тире на Копорском шоссе проходили стрельбы с гражданскими лицами. Около 21:15 на огневом рубеже был обнаружен труп 31-летнего жителя Архангельской области с огнестрельным ранением сердца», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Рядом с погибшим лежал пистолет марки Beretta с девятью патронами в магазине. Из этого оружия был произведен смертельный выстрел.
На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и следователи. Предварительно, версия о причастности третьих лиц к трагедии не подтвердилась.
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