Путин переломил ситуацию в отношениях с Азербайджаном

Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, спустя две недели после встречи в Душанбе Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президенту РФ Владимиру Путину удалось затормозить негативный сценарий развития отношений с Азербайджаном. Об этом сообщил URA.RU старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов, комментируя итоги телефонного разговора Путина с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, который состоялся 24 октября.

«В продолжение беседы 9 октября на саммите СНГ в Душанбе обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее развитие торгово-экономических связей, реализацию совместных проектов в энергетике и транспортно-логистической сфере», — сказано в официальном сообщении Кремля.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вернулся к диалогу с Москвой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Также отмечается, что Путин и Алиев говорили о региональном сотрудничестве и о сложившейся международной ситуации. Лидеры России и Азербайджана договорились, что контакты двух стран будут продолжаться на самых разных уровнях.

Путин и Алиев встречались буквально две недели назад. И тот неформальный разговор стал первым после трагедии с азербайджанским гражданским самолетом AZAL, который пострадал в воздушном пространстве России в результате наземного отражения атаки дронов ВСУ в конце декабря 2024 года. В течение девяти месяцев отношения Москвы и Баку только ухудшались.

Но сейчас, отметил в разговоре с URA.RU политолог Ахмет Ярлыкапов, идет работа над тем, чтобы «период охлаждения был пройден». «За это время наворотили много. Есть что расчищать.

То, что лидеры общаются, обсуждают проблемы, значит, что все движется в направлении полного восстановления отношений и доверия», — отметил эксперт.