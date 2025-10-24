Путин готовит обещанный ответ на угрозы новых ударов по России

Президент РФ Владимир Путин готовит ответ на новые угрозы Украины и Запада Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин отреагировал на последние террористические атаки со стороны Украины и новые угрозы. На оперативном совещании с постоянными членами Совбеза 24 октября глава государства обсудил «усиление и совершенствование мер борьбы с терроризмом». Как объяснил URA.RU военный эксперт Анатолий Матвийчук — это ответ Путина на удары ВСУ по гражданским объектам и предотвращение рисков повторения терактов.

«Сегодняшнее совещание — это, конечно, может быть ответ на все возрастающие угрозы терроризма. Наш сосед Украина, терпя поражение на фронте, перешел к тотальной политике в виде постоянных террористических угроз. Там регулярно заявляется, о том, что будут нанесены удары вглубь страны, что ВСУ будут бить по мирным районам. И они это делают: бьют по больницам, школам, детским садам, жилым домам, проводят диверсии на железнодорожных путях. Киев делает это там, где нет военных объектов, а где живут простые люди, далекие от войны и от политики», — пояснил Матвийчук.

По мнению эксперта, сегодня на Совбезе мог стоять вопрос не только постоянных атак ВСУ на гражданские объекты (один из таких терактов произошел 24 октября, когда рано утром украинский дрон влетел в квартиру на 14 этаже жилой высотки в подмосковном Красногорске). Матвийчук допустил, что затрагивалась и тема запуска дронов в регионах, которые находятся далеко от границы с Украиной.

Продолжение после рекламы

«Смотрите, украинские беспилотники не могут долететь из Украины до Саратовской области, до Санкт-Петербурга, тем более до Тюмени. Следовательно, их запускают террористические группы, которые находятся на территории России. С ними надо бороться. Это серьезная угроза.