Как легко накопить на путешествие мечты

лл Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Диме 28 лет, он работает менеджером по продажам в крупной компании. Работа у него ответственная — каждый день звонки, встречи, сделки. В конце месяца на карту стабильно поступает зарплата — 130 тысяч рублей.





Лена — ландшафтный дизайнер. Она обожает свою работу, но в последние годы берет только небольшие проекты, чтобы проводить больше времени с дочкой Соней. В среднем у Лены выходит 70 тысяч в месяц.





Но каждый месяц деньги куда-то исчезают — то кафе, то спонтанные покупки, то растраты на кружки ребенка. Дима с Леной не успевают заметить, как снова остаются с пустым счетом. А ведь у них есть мечта — поехать в большое семейное путешествие заграницу и показать маленькой Соне море.

