В Минздраве сравнили продолжительность жизни в регионах

Мурашко: разница в продолжительности жизни между регионами РФ достигает 13 лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Мурашко обеспокоен разницей в продолжительности жизни между регионами России
Мурашко обеспокоен разницей в продолжительности жизни между регионами России Фото:

Разница в продолжительности жизни между различными регионами России достигает 13 лет. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания оргкомитета форума «Здоровье нации — основа процветания России», организованного «Лигой здоровья нации».

«Разница в продолжительности жизни между регионами достигает 13 лет. При этом, говоря о здоровом образе жизни, мы должны не просто по всей стране проводить одно и то же, а, по сути, формировать свою повестку для каждого региона отдельно», — отметил Мурашко. Его слова приводит РИА Новости. 

Мурашко также подчеркнул важность интеграции усилий всех секторов общества, включая общественные организации, для формирования культуры здорового образа жизни в рамках подготовки к предстоящему форуму. Он упомянул необходимость активного вовлечения всех заинтересованных сторон для достижения национальных целей в области здравоохранения и продвижения инициатив, направленных на улучшение здоровья населения.

Ранее Мурашко сообщил, что общая смертность в России достигла исторического минимума. По его словам, это произошло благодаря внедрению стандартов клинических рекомендаций за последние 10 лет.

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Разница в продолжительности жизни между различными регионами России достигает 13 лет. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания оргкомитета форума «Здоровье нации — основа процветания России», организованного «Лигой здоровья нации». «Разница в продолжительности жизни между регионами достигает 13 лет. При этом, говоря о здоровом образе жизни, мы должны не просто по всей стране проводить одно и то же, а, по сути, формировать свою повестку для каждого региона отдельно», — отметил Мурашко. Его слова приводит РИА Новости.  Мурашко также подчеркнул важность интеграции усилий всех секторов общества, включая общественные организации, для формирования культуры здорового образа жизни в рамках подготовки к предстоящему форуму. Он упомянул необходимость активного вовлечения всех заинтересованных сторон для достижения национальных целей в области здравоохранения и продвижения инициатив, направленных на улучшение здоровья населения. Ранее Мурашко сообщил, что общая смертность в России достигла исторического минимума. По его словам, это произошло благодаря внедрению стандартов клинических рекомендаций за последние 10 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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