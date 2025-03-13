В Минздраве сравнили продолжительность жизни в регионах

Разница в продолжительности жизни между различными регионами России достигает 13 лет. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания оргкомитета форума «Здоровье нации — основа процветания России», организованного «Лигой здоровья нации».
«Разница в продолжительности жизни между регионами достигает 13 лет. При этом, говоря о здоровом образе жизни, мы должны не просто по всей стране проводить одно и то же, а, по сути, формировать свою повестку для каждого региона отдельно», — отметил Мурашко. Его слова приводит РИА Новости.
Мурашко также подчеркнул важность интеграции усилий всех секторов общества, включая общественные организации, для формирования культуры здорового образа жизни в рамках подготовки к предстоящему форуму. Он упомянул необходимость активного вовлечения всех заинтересованных сторон для достижения национальных целей в области здравоохранения и продвижения инициатив, направленных на улучшение здоровья населения.
Ранее Мурашко сообщил, что общая смертность в России достигла исторического минимума. По его словам, это произошло благодаря внедрению стандартов клинических рекомендаций за последние 10 лет.
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