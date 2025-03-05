Мурашко считает, что россияне перестали умирать

Общая смертность в России достигла исторического минимума благодаря внедрению стандартов клинических рекомендаций за последние 10 лет. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«За 10 лет внедрения стандартов клинических рекомендаций общая смертность достигла исторического минимума», — заявил Мурашко на пленарном заседании Госдумы. Трансляция ввелась на официальном сайте ГД.
Он также отметил, что рост оборота койки в стране (характеризует эффективность работы стационара и выражается средним числом пациентов, использовавших больничную койку в течение года) на 70% улучшает производительность труда и способствует быстрому возвращению пациентов к работе и лечению. Это направление также помогает компенсировать дефицит медработников, улучшает экономику здравоохранения и доступность медицинской помощи, сокращает время ожидания пациентов и консультаций в поликлиниках.
Ранее Мурашко сообщил, что в программу обязательного медицинского страхования (ОМС) введено 43 новых метода высокотехнологичной медицинской помощи. Среди них — протезирование клапанов, реконструктивные операции после травм и использование робототехники при операциях на внутренних органах. Также добавлены два эксклюзивных метода для пациентов с серьезными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, передает RT.
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