Польша отказалась выдавать РФ бабушку, снимавшую порнографию со своими внуками

Польша приняла решение не выдавать России 64-летнюю Ольгу Штейнер, обвиняемую в создании порнографических материалов с участием своих внуков. Штейнер, уроженка Баку, находится в розыске с 2019 года после того, как покинула территорию РФ вместе с мужем. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.
«Крайнюю недоговороспособность в вопросах оказания правовой помощи демонстрируют компетентные органы Республики Польша, которые только за прошлый год 11 раз отказали Генпрокуратуре России в экстрадиции», — сообщает Генпрокуратура РФ на своем сайте. Отказ коснулся и Ольги Штейнер.
Штейнер вместе с другой пожилой женщиной, которая позже была задержана в Краснодарском крае, занимались незаконной деятельностью в сфере вебкам-услуг. Именно старшая из женщин предложила идею снимать порнографические материалы с участием несовершеннолетних внуков Ольги. Съемки проходили в специально оборудованной студии на Васильевском острове в Петербурге. Муж также участвовал в бизнесе. После раскрытия информации о преступлении, близкие обвиняемой публично отреклись от нее.
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