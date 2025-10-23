Путин хочет исправить главную ошибку 90-х

Президент Владимир Путин собрал в Кремле тех, кто должен найти решение демографической проблемы Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин провел 23 октября первое заседание совета по реализации государственной демографической и семейной политики. Власти вместе с общественниками и учеными ищут новые идеи для решения едва ли не самой острой проблемы страны. По мнению участников сегодняшней встречи, этот тот вопрос, для решения которого важно мнение каждого, — решение наверняка будет найдено. Что уже предложили Путину — в рассказе собкора URA.RU из Екатерининского зала Кремля.

К числу самых острых проблем, стоящих перед Россией, президент Путин отнес демографию еще в своем первом послании Федеральному Собранию в 2000 году. «Если нынешняя тенденция сохранится, выживаемость нации окажется под угрозой», — заявил тогда Путин.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко возглавляет президентский совет по демографии Фото: Роман Наумов © URA.RU

Завсектором теоретических проблем воспроизводства и политики населения МГУ Владимир Архангельский рассказал URA.RU, что 1990-е годы оказались худшими по числу родившихся детей, а на 1999 год пришелся пик снижения рождаемости. Чтобы спасти ситуацию, власти впервые ввели материнский капитал. «Это стимулировало появление в семьях вторых детей. Но рост закончился в 2015 году, и понадобились уже новые меры», — отметил эксперт.

Продолжение после рекламы

Сегодня, объяснил Архангельский, сошлись два фактора: из жизни уходит самое многочисленное поколение родившихся после Великой Отечественной войны, а в репродуктивный период вступило малочисленное поколение 1990-х. Повлияло и отсутствие «правильных» ценностей.

«Материальные меры поддержки семей нужны, но создается впечатление, что мы на них зациклились. Нужны и другие меры, которые будут мотивировать семьи на рождение детей», — считает Архангельский.

Однако по мнению члена президентского совета по демографии Марии Филиной (она мама четырех детей), снижение числа женщин репродуктивного возраста напрямую не связано с деторождением. «Снижение рождаемости связано с объективными социально-экономическими причинами: это урбанизация (в городах априори детей рождается меньше), это информационная повестка (с 1990-х годов она была прозападной, пропагандирующей лозунг „бери от жизни все“). Благодаря поддержке президента, происходит разворот государственной системы в сторону наших традиционных ценностей — все сферы жизни должны быть пронизаны темой семьи», — поделилась Филина с собкором URA.RU.

Открывая первое заседание совета по демографии, Путин настраивал всех его участников на поиск современных решений, которые помогут подтолкнуть семьи к рождению детей — вторых, третьих, четвертых и т.д. Очевидно, что острота проблемы не снижается, ведь даже за неполный год Путин второй раз собрал в Кремле большое собрание, чтобы выработать формулу демографического роста в стране: в конце 2024 года тема семьи обсуждалась на заседании Госсовета.

Вице-премьер Татьяна Голикова, как поделился с коллегами Владимир Путин, постоянно требует финансовой поддержки семей с детьми Фото: Роман Наумов © URA.RU

Поддержку семьи и создание условий для рождения детей президент назвал «сквозным направлением всех нацпроектов и стратегических планов развития». «Это однозначный приоритет, поскольку речь идет о будущем нашей страны, и здесь особенно важны координация, консолидация усилий, — отметил Путин. — Глубоко убежден: ответить на демографический вызов мы можем только за счет развития собственного демографического потенциала, сбережения и приумножения численности коренных народов России, поддержки традиций большой многодетной семьи, развитие программ возвращения на родину наших соотечественников».

Что касается финансовых мер поддержки семей, президент апеллировал к вице-премьеру Татьяне Голиковой. «Конечно, Татьяна Алексеевна постоянно всем своим коллегам в правительстве и мне тоже уже всю плешь проела по поводу того, как надо финансово поддерживать семьи. И это правильно. Но, конечно, внутренние ценностные установки являются гораздо более крепкими и важными.

Продолжение после рекламы

У нас что, крестьянские семьи в России жили на уровне среднеевропейского дохода, что ли? Нет, а в семье было семь-десять человек. Ценностные установки совсем другие, мировоззренческие. Вот что лежит в основе и должно лежать в основе демографической политики», — убежден Путин.

Однако рождение детей не может быть для людей директивой, спущенной сверху. Создание семьи и многодетность должны «превалировать в общественном сознании». «Нужно совместными усилиями прийти к тому, чтобы молодые люди искренне стремились обрести счастье материнства и отцовства, чтобы они были уверены, что государство в нужный момент подставит плечо. Не нужно счастье откладывать на потом», — подчеркнул президент.

Он вновь и вновь возвращался к популяризации материнства. «Священный образ матери является центральным на иконах.

В нашем сознании образ матери и Родины объединены в единый образ. Это фундаментальные мировоззренческие начала, и нам их нужно талантливо поддерживать», — сказал Путин.

По его словам, за последние годы государство ввело целый ряд инструментов, которые призваны стимулировать рождаемость. Но он надеется, что члены совета по демографии еще «внесут значимый вклад в решение стоящих задач и в дальнейшее развитие семейной демографической политики».

Своя программа семей ядерщиков есть в «Росатоме», рассказал глава корпорации Алексей Лихачев Фото: Роман Наумов © URA.RU

У всех, с кем пообщался сегодня собкор URA.RU, свое видение стимулирования рождаемости. По словам гендиректора Института научно-общественной экспертизы Сергея Рыбальченко, для молодых семей важна «финансовая и шаговая доступность яслей и нянь». «Это скрытый резерв для роста рождаемости и первых рождений.

Сейчас дошкольным образованием и услугами по уходу охвачено около 30% детей в возрасте до трех лет, а в странах, где наблюдается демографический эффект, – до 60%, в Израиле – 70%», — рассказал он.

В России долгое время у работодателей вообще превалировало предвзятое отношение к молодым женщинам: многим отказывали в трудоустройстве только из-за того, что девушка могла в любой момент уйти в декрет. Сейчас, заверил собкора URA.RU глава РСПП Александр Шохин, ситуация изменилась. «В условиях дефицита кадров любой работник ценен, даже тот, который может временно покинуть рабочее место из-за рождения и ухода за ребенком, — отметил Шохин. — Проблема не в том, что молодая женщина уйдет в декрет и будет полтора-три года отсутствовать. Важно поддержать ее квалификацию, чтобы после возвращения к работе она включилась в трудовой процесс. Это сегодня позволяют делать дистанционные технологии».

Продолжение после рекламы

Глава «ДОМ.РФ» Виталий Мутко считает, что нужно помогать семьям решать пресловутый квартирный вопрос Фото: Роман Наумов © URA.RU

Большинство экспертов сходится в одном: многодетные семьи могут возникать только в собственных домах, а не в так называемых «человейниках», которые растут, как грибы после дождя, особенно в крупных городах. В разговоре с собкором URA.RU глава корпорации «ДОМ.РФ» Виталий Мутко отметил, что в последние годы 70% нового жилья в России — это малоэтажное строительство.

Что касается многоквартирных домов, все снова упирается в доходы семей: позволить себе купить многокомнатную квартиру могут себе немногие. «„Человейники“ — это следствие того, что мы ушли в рыночную сферу. После 2000 года изменилась структура квартирографии: раньше 35% квартир в новостройках были многокомнатными, сейчас — лишь 15%. Ситуация должна вызреть. Ведь застройщики удовлетворяют запрос: какой квадратный метр ты „заказываешь“, такой они и строят.

Есть спрос на однокомнатные квартиры – будут строиться однокомнатные. На большие квартиры у людей грошей нет», — заключил Мутко.

Без денег семьям уже с двумя-тремя детьми жить сложно — с этим не поспоришь. Но губернатор Ямала Дмитрий Артюхов уверен, что стимулировать рождаемость нужно через ценностные ориентиры. Как это и делается в ЯНАО.