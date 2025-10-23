Путину хватило 10 минут, чтобы предостеречь Запад от эскалации конфликта

Президент РФ Владимир Путин вновь дал понять Западу, что давление на Россию не уместно Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президенту РФ Владимиру Путину предупредил коллективный Запад о том, что не нужно пытаться заниматься эскалацией конфликта. Вечером 23 октября российский лидер через журналистов кремлевского пула ответил и на заявления президента США Дональда Трампа то ли об отмене, то ли о переносе саммита в Будапеште, и на новые санкции коллективного Запада против России. На это все Путину хватило 10 минут.

Свой расширенный комментарий по поводу Путин начал с санкций. «То, что отменили приобретение наших унитазов, — это им дорого обойдется, они им, в общем-то, мне кажется, были бы нужны в сегодняшней ситуации, если они дальше будут продолжать такую же политику в отношении России», — сказал он, шутя, конечно.

Хотя даже эти слова сказали о многом. Но Путин все-таки решил подробно раскрыть свою позицию относительно последних событий.

Говоря об отмене будапештского саммита, он отметил, что сама идея встречи принадлежит Трампу. «Я согласился с этим, выразил соображения в этой связи и сказал о том, что, безусловно, такие встречи нужно хорошо готовить: и для меня, и для американского президента было бы ошибкой подойти к этому легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата. Президент США с этим согласился, — рассказал Путин. –

Сейчас я вижу: президент США решил отменить или перенести эту встречу, скорее, он говорит о переносе этой встречи. Диалог всегда лучше, чем какая-то конфронтация, чем какие-то споры или тем более война. Поэтому мы всегда поддерживали продолжение диалога, и сейчас это поддерживаем».

И вновь Путин вернулся к теме новых санкций. Точнее, по его словам, «ничего нового здесь» как раз нет. «Да, они для нас носят серьезный, конечно, характер, это понятно, и будут иметь определенные последствия, но существенно все-таки не скажутся на нашем экономическом самочувствии, — убежден российский лидер. — Это, конечно, попытка оказать давление на Россию.

Но ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решает под давлением. И, безусловно, Россия имеет такую привилегию чувствовать себя и считать себя в этом списке уважающих себя стран и народов».

Он раскрыл и последствия санкций на нефтегазовые компании России. Путин повторил ту же мысль, что неделей ранее озвучил на Российской энергетической неделе. «Если резко уменьшится количество российской нефти и нефтепродуктов на мировом рынке, то вырастут цены. Это приведет к резкому увеличению стоимости нефти и нефтепродуктов, в том числе на автомобильных заправках, — и США не исключение», — подчеркнул он и добавил: — Российская энергетика чувствует себя уверенно».

Предупредил Путин и о возможном использовании Украиной дальнобойного оружия. Он назвал это попыткой эскалации.

«Если таким оружием будут наноситься удары по российской территории, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают», — рекомендовал он.

По мнению руководителя Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрия Родионова, шутка Путина про унитазы — «естественная реакция на проявление откровенного маразма европейцев». Ситуация с отменой или переносом саммита показала, что стороны готовы к диалогу, и они твердо стоят на своих позициях, но «эти позиции диаметрально противоположные». «Ни одна из сторон на компромисс идти не то что не хочет — не может.

Другое дело – российская позиция выглядит более выигрышно, потому что мы стоим на ней твердо и не мечемся, как Трамп из одной крайности в другую. Все эти метания Трампа выглядят несерьезно», — объяснил Родионов.