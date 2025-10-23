СК РФ возбудил уголовное дело после взрыва на заводе Копейска
СК возбудила уголовное дело по факту взрыва в Копейске
В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту взрыва на предприятии Копейска. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по региону.
«Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В данный момент следователи и криминалисты регионального управления Следственного комитета России в сотрудничестве с оперативными службами проводят комплекс следственных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося. На месте происшествия проводится тщательный осмотр, проводится опрос пострадавших и свидетелей среди сотрудников предприятия, а также назначен ряд судебных экспертиз.
- Правда23 октября 2025 13:10Пока в России не будет сильного профсоюза который будет защищать рабочих и и неприкосновенного суда ,порядка нигде не будет