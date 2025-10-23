Что известно к утру про ночные взрывы на предприятии Копейска
Количество жертв на предприятии Копейска достигло девять человек
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Копейске Челябинской области в ночь на 23 октября на местном предприятии произошли взрывы, начался пожар. Среди заводчан есть погибшие и раненые. Что известно к этому часу о трагедии — читайте в материале URA.RU.
Первые взрывы
Первые хлопки прозвучали около 23:45, когда местные жители услышали два громких взрыва и увидели пламя. Зазвучала сирена. Взрывы были такой силы, что их не только услышали, но и ощутили в нескольких районах Челябинска — в Чурилово, Ленинском и на АМЗ. У многих жителей затряслись окна и стены, сработала автосигнализация.
Губернатор региона Алексей Текслер выступил с экстренным заявлением, в котором сообщил, что взрывы произошли на предприятии в Копейске. Он акцентировал внимание жителей, что информация об атаке БПЛА не подтвердилась, угрозы с воздуха регионе нет.
Оперативный штаб
На месте ЧП сразу развернули работу оперативного штаба. К предприятию потянулись колонны из экстренных службы. В региональном МЧС сообщили, что пожару присвоили повышенный номер сложности. К работе с пострадавшими были подключены специалисты центра медицины катастрофы, областных больниц и больниц Челябинска.
Повторная детонация
Изначально на предприятии сообщили о четырех погибших и нескольких пострадавших, а в третьем часу ночи произошел повторный взрыв в очаге возгорания. К тому времени число жертв выросло до семи, а пострадавших — до шести.
Что произошло
По предварительным данным, на предприятии могли допустить нарушение технологического процесса. По данным главы региона, никаких угроз для инфраструктуры нет и гражданских объектов нет
Количество погибших возросло
В четыре утра стало известно, что количество погибших возросло до девяти человек. Пять человек тяжело пострадали и медики делают все возможное, чтобы стабилизировать их состояние. Также Текслер сообщил, что уточняется информация по пропавшим без вести.
Глава региона пообещал оказать помощь родным и близким погибших, а пострадавшим — поддержку. В том числе, психологическую. И поручил организовать эту работу.
Что происходит на месте взрыва
К утру спасатели ликвидировали открытое горение на месте взрыва, сейчас там осуществляется проливка. Позже сотрудники МЧС приступят к разбору завалов. На место будут направлены соответствующие силы и средства.
Материал из сюжета:На заводе под Челябинском произошел взрыв
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.