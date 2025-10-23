Что известно к утру про ночные взрывы на предприятии Копейска

Количество жертв на предприятии Копейска достигло девять человек Фото: Илья Московец © URA.RU

В Копейске Челябинской области в ночь на 23 октября на местном предприятии произошли взрывы, начался пожар. Среди заводчан есть погибшие и раненые. Что известно к этому часу о трагедии — читайте в материале URA.RU.

Первые взрывы

Первые хлопки прозвучали около 23:45, когда местные жители услышали два громких взрыва и увидели пламя. Зазвучала сирена. Взрывы были такой силы, что их не только услышали, но и ощутили в нескольких районах Челябинска — в Чурилово, Ленинском и на АМЗ. У многих жителей затряслись окна и стены, сработала автосигнализация.

Губернатор региона Алексей Текслер выступил с экстренным заявлением, в котором сообщил, что взрывы произошли на предприятии в Копейске. Он акцентировал внимание жителей, что информация об атаке БПЛА не подтвердилась, угрозы с воздуха регионе нет.

Продолжение после рекламы

Оперативный штаб

На месте ЧП сразу развернули работу оперативного штаба. К предприятию потянулись колонны из экстренных службы. В региональном МЧС сообщили, что пожару присвоили повышенный номер сложности. К работе с пострадавшими были подключены специалисты центра медицины катастрофы, областных больниц и больниц Челябинска.

Повторная детонация

Изначально на предприятии сообщили о четырех погибших и нескольких пострадавших, а в третьем часу ночи произошел повторный взрыв в очаге возгорания. К тому времени число жертв выросло до семи, а пострадавших — до шести.

Что произошло

По предварительным данным, на предприятии могли допустить нарушение технологического процесса. По данным главы региона, никаких угроз для инфраструктуры нет и гражданских объектов нет

Количество погибших возросло

В четыре утра стало известно, что количество погибших возросло до девяти человек. Пять человек тяжело пострадали и медики делают все возможное, чтобы стабилизировать их состояние. Также Текслер сообщил, что уточняется информация по пропавшим без вести.

Глава региона пообещал оказать помощь родным и близким погибших, а пострадавшим — поддержку. В том числе, психологическую. И поручил организовать эту работу.

Что происходит на месте взрыва