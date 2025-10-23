Редактору URA.RU Аллаярову продлили арест до апреля — его оговорил родной дядя

Весомых доказательств вины Дениса Аллаярова в деле так и не появилось Фото: Илья Московец © URA.RU

Свердловскому редактору URA.RU Денису Аллаярову продлили меру пресечения по делу о передаче «взятки» родному дяде, бывшему начальнику угрозыска ОП №10 Андрею Карпову еще на полгода — до 13 апреля. Следующее заседание по рассмотрению уголовного дела по существу назначено на 28 октября. Сам Аллаяров просил перевести его под домашний арест: он уже провел в СИЗО практически шесть месяцев, хотя в деле отсутствуют весомые доказательства его вины — все оно строилось лишь на словах дяди, который сам проходит обвиняемым по трем статьям УК РФ.

«По договору найма снимаю квартиру, собственник предоставил согласие на то, чтобы в случае домашнего ареста я мог там находиться. На банковской карте у меня есть накопления. Также есть люди, готовые помочь с покупкой продуктов», — сказал Аллаяров, поддержать которого пришло столько людей, что зал заседаний не смог всех вместить. Судья также поинтересовалась состоянием здоровья Дениса. Он также сообщил, что страдает хроническим пиелонефритом и нуждается в постоянном приеме лекарств.

После перерыва в суд приехала собственница квартиры, которую арендовал Денис, чтобы подтвердить, что у него есть место для проживания. Однако суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении срока содержания в СИЗО на полгода — до 13 апреля.

Денис был задержан 5 июня по подозрению в получении от силовых структур информации о криминальной обстановке в Свердловской области. Этому предшествовали масштабные обыски в его квартире, головном офисе URA.RU и домах других сотрудников агентства. На допросе и 15-минутной очной ставке Аллаяров узнал, что показания на него дал родной дядя. Карпов заявил, что получил от племянника 20 тысяч рублей в обмен на информацию. Иных доказательств вины Дениса, в том числе ключевого — факта передачи денег — не было и не появилось до сих пор.

Адвокаты Аллаярова полагают, что Карпов мог оговорить племянника, чтобы облегчить собственную участь. С апреля в отношении экс-полицейского ведется другой уголовное дело — о превышении должностных полномочий. Сейчас Карпову вменяют нарушение трех статей УК РФ, в том числе получение взятки. Адвокаты Дениса полагают, что он осознано совершил оговор, понимая, что ему ничего не грозит за дачу заведомо ложных показаний. Карпов пошел на сделку со следствием и отказался от частного адвоката, благодаря чему его 6 июня его отправили под домашний арест.

Следствие было проведено в рекордно короткие сроки — всего за 2,5 месяца. В материалах дела отсутствует главное доказательство — факт передачи денег — а сами документы составлены в спешке и имеют множество нестыковок, на которые обращали внимание адвокаты Дениса. Сумма предполагаемой взятки выросла с 20 до 120 тысяч рублей. Следствие посчитало, что Аллаяров якобы передавал деньги Карпову через его мать, свою родную бабушку. Экс-полицейский лично привез пожилую женщину в Следственный комитет, чтобы та дала показания на внука.

То, что Денис переводил деньги бабушке, подтвердила его мама, Наталья Аллаярова. Он помогал ей финансово — в том числе в начале года оплатил протезирование зубов. Однако следствие не стало брать показания у родителей Дениса, несмотря их попытки самим выйти на допрос. Также как не стали учитывать переводы по семь тысяч рублей от некоего Евгения К. Продолжительно, отправителем мог быть журналист криминального отдела известного городского СМИ.

В СИЗО на Дениса оказывалось давление. К нему неоднократно приходили следователь и человек, представившийся сотрудником ФСБ. Они предлагали Аллаярову признать вину, отказаться от адвокатов и дать показания на бизнесменов Бикова и Боброва. В противном случае ему грозило обвинение в госизмене и срок до 10 лет. Денис отказался от этих требований.

Пойти «на сделку» предлагали и другим сотрудникам агентства. Руководителя региональных редакций Игоря Сергеева задержали и доставили на допрос прямо во время отпуска. О его местонахождении не могли узнать ни адвокаты, ни редакция. Перед допросом с Игорем также общался человек, представившийся сотрудником ФСБ, предлагая те же условия, что и Денису.