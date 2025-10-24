В Кремле объяснили, был ли саммит Путина и Трампа сорван

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что саммит в Будапеште не был сорван - его даже не успели назначить Фото: Роман Наумов © URA.RU

Саммит Владимира Путина и Дональда Трампа не был сорван, поскольку не было конкретных договоренностей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о заявлении Владимира Зеленского о том, что это он сорвал встречу двух лидеров.

«Точных сроков проведения саммита никто не называл. Поэтому сложно сорвать то, о чем не было конкретных договоренностей. Ни Трамп, ни Путин не хотят терять время зря. Они не хотят встречаться лишь ради встречи. Чтобы переговоры стали результативными, нужно проделать работу на уровне министра иностранных дел России и госсекретаря США», — отметил Песков.

Представитель Кремля также напомнил слова Трампа о том, что «в настоящий момент он перестал думать о проведении саммита». «Но за последние два дня Трамп несколько раз повторил, что не исключает проведения саммита в будущем. Эту точку зрения разделяет и президент Путин», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Продолжение после рекламы