Песков раскрыл URA.RU судьбу мирного договора России с Японией

В Кремле приветствуют намерение нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити выйти на заключение мирного договора с Россией. Однако, как дал понять, отвечая на вопрос URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сделать это будет сложно, учитывая недружественную позицию Токио.

«Скорее можно приветствовать подобные заявления. Мы также являемся сторонниками заключения мирного договора с Японией. Вместе с тем, к нашему сожалению, приходится констатировать, что в настоящий момент Япония занимает весьма недружественную позицию в отношении Российской Федерации. Она присоединилась ко всем незаконным санкциям, незаконным ограничениям в адрес нашей страны. И, кроме того из-за позиции, которая была занята предыдущими правительствами Японии за последние годы, двусторонний диалог был свернут практически до нуля», — заявил Песков.