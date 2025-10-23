Что не так с делом Дениса Аллаярова, которому грозит 8 лет за чужие преступления

В материалах по делу Дениса Аллаярова отсутствует факт передачи денег Фото: Размик Закарян © URA.RU

23 октября свердловского редактора URA.RU ждет первое заседание суда по делу о передаче «взятки» родному дяде, бывшему начальнику угрозыска ОП №10 Андрею Карпову. Следствие по делу прошло в кратчайшие 2,5 месяца, но при этом к ходу его проведения с самого начала было много вопросов как у родных Дениса и его коллег, так и у читателей, депутатов и правозащитников. Многие из них выражали опасение, что дело ведется в спешке, чтобы отчитаться об успешном расследовании. Редакция URA.RU также надеется на справедливое разбирательство.

Нарушение права на защиту, незаконное задержание свидетелей с применением силы, давление на Дениса и его семью — все это было проигнорировано. Осталась без ответа результаты адвокатского расследования, показавшие, что Карпов действительно получал деньги, но от журналиста другого СМИ. Рассказываем о всех вопросах и нестыковках в деле Дениса Аллаярова, который рискует получить срок до 8 лет.

Почему к журналистам пришли, как к ОПГ?

Утром 5 июня в головной офис URA.RU в Екатеринбурге ворвались люди в масках, вооруженные кувалдой и ломами. Они силой отобрали телефон у главного редактора агентства Дианы Козловой, заломав руки, и согнали журналистов в один из ньюсрумов, запрещая им приближаться к рабочим местам. Одну из сотрудниц, беременную на позднем сроке женщину, они сторожили с ломом в руках, не позволяя ей уйти из редакции.

Визит людей в масках парализовал работу редакции на несколько часов Фото: Илья Московец © URA.RU

Почти пять часов сотрудники агентства находились без связи. У редакции также забрали ключи от серверной, где «технические специалисты» больше 4 часов проводили неизвестные работы. Адвокату с трудом удалось попасть в редакцию, но даже ее присутствие не помешало людям в масках выдергивать 20-летних девушек-журналистов на допрос и спрашивать, как они относятся к спецоперации и финансируют ли они ВСУ.

В этот момент у редакции URA.RU уже толпились журналисты других изданий — о начале обысков им сообщили «анонимные источники в силовых структурах». Позже в СМИ со ссылкой на те же источники появлялись и видео, которые снимали сами оперативники.

Параллельно с обысками в редакции люди в масках пришли в квартиры двух журналистов агентства и свердловского редактора URA.RU Дениса Аллаярова. От него потребовали разблокировать телефон, а когда он отказался — заломали руки. После Аллаярова и его сотрудников доставили в Следственный комитет как свидетелей по делу о покупке оперативных сводок. Адвокатов к Денису так и не пустили.

Обыски и допросы завершились к пяти вечера. Аллаярова и других сотрудников отпустили, но спустя пару часов Дениса повторно задержали и увезли на допрос, где он пробыл до 22 часов. Там же прошла 15-минутная очная ставка — именно тогда Денис и узнал, что показания на него дал родной дядя, бывший глава угрозыска ОП №10 Андрей Карпов. Он заявил, что племянник передал ему 20 тысяч рублей в обмен на информацию о криминальной обстановке в Свердловской области. Иных доказательств вины Аллаярова не было и не появилось до сих пор.

После Дениса перевели в ИВС Екатеринбурга, где он провел всю ночь. Оттуда его сразу доставили в конвойное помещение Ленинского районного суда. Все это время адвокаты — Светлана Герасимова и Анастасия Харисанова — не могли получить доступ к своему подзащитному. О времени заседания по избранию меры пресечения их уведомили только утром 6 июня — то есть за несколько часов до заседания. Тем самым защитникам не дали время, чтобы получить необходимые документы и зафиксировать состояние здоровья Аллаярова. Несмотря на это, ходатайство о продлении задержания на 72 часа было отклонено.

Почему в основу дела лег оговор от родного дяди?

Защитники Дениса полагают, что, дав показания на племянника, Карпов, которого ранее уволили из МВД, попытался смягчить собственную участь: с апреля в отношении него ведется другое уголовное дело — о превышении должностных полномочий. Сейчас бывшему полицейскому вменяют нарушение трех статей Уголовного кодекса, в том числе о получении взятки.

Андрей Карпов согласился на госадвоката и пошел на сделку со следствием Фото: Размик Закарян © URA.RU

Именно тогда, как предполагают адвокаты, он и оговорил племянника, поскольку его отпустили под подписку о невыезде. В день задержания Аллаярова он неожиданно заявил о получении денег от племянника, после чего был отправлен домашний арест. При этом он не смог вспомнить, когда именно Денис якобы передал ему деньги, и указал период с 1 февраля по 1 марта 2025 года.

Адвокаты не исключают, что Карпов дал показания на Аллаярова и необоснованно обвинил его в даче «взятки», поскольку понимает, что ему это ничем не грозит: уголовную ответственность за дачу заведомо ложных показаний это не повлечет, так как сам экс-полицейский явился с повинной.

Также, ознакомившись с материалами дела, защита выяснила, что факт передачи денег в них отсутствует. Также адвокаты подчеркнули, что даже если Денис и получал какие-либо данные о криминальной обстановке в регионе, деньги он за это никогда не платил.

Суд принял решение арестовать Дениса и отправить его в СИЗО на два месяца. Смягчающие обстоятельства — хронические заболевания, официальное место жительства в Екатеринбурге и отсутствие судимостей — учитывать не стали.

Дядя Аллаярова проводит арест в куда более комфортных условиях — у себя дома. Он пошел на сделку со следствием и отказался от частного адвоката. При этом дача взятки считается менее тяжким преступлением, чем ее получение. Сейчас в судах Карпова сопровождает государственный защитник. Заседания дядя Дениса посещает без конвоя — в этом убедились журналисты URA.RU, приходившие в суд, чтобы поддержать Дениса на заседаниях о продлении меры пресечения.

Денис, в свою очередь, уже почти полгода находится в СИЗО: от момента ареста и вплоть до передачи дела на рассмотрение в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Все это время ни Аллаяров, ни сотрудники URA.RU не препятствовали следствию. Коллеги Дениса посещали допросы, а адвокаты передали в СК более трех килограмм документов — даже сверх того, что было запрошено.

Почему следствие так спешило и допускало ошибки?

Расследование по делу завершилось в кратчайшие сроки — за 2,5 месяца. Весь процесс сопровождался ошибками, свойственными при спешке: например, изначально следствие свидетельствовало об обоснованности подозрений в адрес Аллаярова «во вменяемых преступлениях», хотя журналиста обвиняют в одном конкретном правонарушении.

Материалы дела, предоставленные суду, содержали множество нестыковок, на которые неоднократно обращали внимание адвокаты Дениса. Так, в ходе заседания упоминались некие протоколы допроса свидетелей, которые суд посчитал достаточными для ареста журналиста. Однако подобные документы в деле отсутствуют — суд даже не исследовал их должным образом. Обвинения строились на показателях только одного свидетеля — Андрея Карпова.

Суд первой инстанции также не проверил обоснованность подозрений, что, по словам защитников Аллаярова, является существенным нарушением УПК РФ. Еще в 2013 году Верховный суд обратил внимание судов всех инстанций, что при проверке обоснованности подозрения в причастности лица к преступлению нельзя формально ссылаться на то, что у следствия имеются достаточные сведения о причастности подозреваемого.

И первое заседание об избрании меры пресечения, и все последующие проводились в закрытом режиме. Об этом ходатайствовали следователь и прокурор, ссылаясь на тайну следствия и закон о персональных данных. Все прошения были одобрены, хотя на открытой части заседания следователь так и не смогла ответить на вопрос адвокатов Аллаярова, какие именно детали дела не подлежат оглашению.

Почему давление на свидетелей и вбросы фейков остались безнаказанными?

Пока Карпов искал способы, чтобы подтвердить факт предполагаемой взятки, следствие пыталось получить нужные показания от Дениса и свидетелей по делу.

Следователь неоднократно посещала Аллаярова в СИЗО, требуя, чтобы тот отказался от своих адвокатов, признал вину по иным преступлениям, пошел на сделку со следствием и дал показания на бизнесменов Бикова и Боброва. В противном случае, как было сказано, Денису угрожает до 10 лет лишения свободы. Вместе со следователем Аллаярова навещал неизвестный человек, представившийся сотрудником ФСБ, который озвучивал те же требования.

Аналогичные предложения поступали и руководителю региональных редакций URA.RU Игорю Сергееву. В свой законный отпуск он был задержан и принудительно доставлен на допрос в СУ СК по Свердловской области. О его местонахождении не было известно ни редакции, ни его адвокатам. Перед допросом с Сергеевым пообщался человек, также представившийся сотрудником ФСБ. Он озвучил те же требования, что и к Аллаярову. Но и Денис, и Игорь отказались их выполнять.

Ранним утром 7 июля 16 бойцов спецотряда приехали домой к руководителю IT-отдела URA.RU Денису Мостокалову. Несмотря на то, что до этого он никак не фигурировал в деле и не оказывал сопротивления при обыске, к нему применили силу на глазах у жены и троих детей: скрутили и заковали в наручники. Ссадины и синяки, появившиеся после «работы» оперативных сотрудников, зафиксированы на медосвидетельствовании, которое проводилось в Арамильской городской больнице.









1/3 Оперативники силой выволокли Дениса Мостокалова из машины Фото: URA.RU





После этого адвокаты заявили следователю отвод и направили жалобу. Но и визиты «сотрудника ФСБ» в СИЗО, и применение силы к сотрудникам URA.RU остались без реакции.

Параллельно вокруг URA.RU формировалось поле фейков, у которых была только одна задача — опорочить агентство. Первый — о том, что Игорь Сергеев не был задержан, что не соответствует действительности: его увезли без вручения повестки прямо во время отпуска. О его местонахождении до шумихи в СМИ не было известно ни редакции, ни его адвокатам. Второй фейк — о том, что Сергеев менял адреса и номера телефонов. Но и это оказалось ложью: он не скрывался от следствия.

Еще один вброс запустил анонимный канал ЕЖ LAB (признан иноагентом) — он сообщал, что преследование Аллаярова якобы связано с публикацией видео атак украинских беспилотников в России. И это тоже ложь, потому что URA.RU никогда не публиковало подобные видео и четко соблюдает законодательство РФ.

Почему тот, кто действительно платил Карпову, остался вне дела?

В ходе расследования сумма взятки, вменяемой Аллаярову, увеличилась с 20 до 120 тысяч рублей. По версии следствия, деньги были переданы членам семьи Карпова — а именно его матери, то есть родной бабушке Дениса. Экс-полицейский лично привез ее в Следственный комитет, чтобы женщина подтвердила, что внук помогал ей финансово.

Денис заботился о бабушке и действительно помогал ей деньгами, рассказала мама журналиста Наталья Аллаярова в интервью изданию 66.ру. «Деньги нужны были на лекарства. У бабушки болят суставы, нужны уколы, а они очень дорогие. В 2023 году она делала зубное протезирование, но оно оказалось неудачным, и в начале 2025-го пришлось переделывать. А это же очень дорого!» — уточнила она.

При этом в ходе адвокатского расследования, которое проводили защитники Дениса, регулярные переводы на банковские карты матери Карпова и его жены действительно нашлись — на протяжении нескольких месяцев те постоянно получали по семь тысяч рублей от «Евгения К.».

При этом неожиданное внимание к судьбе Аллаярова начал проявлять редактор раздела «Криминал» Е1 — Евгений Кошек. Мама Дениса рассказала, что летом 2025 года брат внезапно попросил ее поговорить с журналистом, представив того как «друга» ее сына. Та согласилась. Во время первого разговора Кошек выразил сочувствие и попросил держать его в курсе дела. Позже утверждения Карпова, что Кошек — друг Аллаярова, опроверг сам Денис.

В августе Евгений внезапно стал уговаривать Наталью Аллаярову пообщаться с другим адвокатом — одногруппником следователя, ведущего дело ее сына. Тот якобы должен был объяснить, что нужно делать, чтобы Денис вышел из СИЗО. Кошек настойчиво убеждал Наталью, что коллеги ее сына уже дали все необходимые показания — и потому находятся на свободе. Та не поверила и отказалась от «помощи» журналиста.

И Кошек, и его руководство в Е1 заявили в комментарии 66.ру, что эта информация не соответствует действительности. Якобы пересказ разговоров был вырван из контекста и истолкован неверно.

Адвокаты передали следствию результаты собственного расследования. Однако имя человека, отправляющего деньги родственникам Карпова, в материалах дела не появилось. Также не привели к успеху и попытки адвокатов вернуть дело на доследование, чтобы приобщить к нему показания родителей Аллаярова.

Почему дело Боброва привело к URA.RU?

Пока следствие готовилось к передаче материалов по Аллаярову в суд, об URA.RU заговорили в контексте другого дела: по обвинению в мошенничестве был арестован бизнесмен Алексей Бобров, который является одним из владельцев учредителя агентства — «Сибирско-Уральской медиакомпании».

Алексей Бобров и его соратница Татьяна Черных были отправлены под арест до 15 ноября Фото: Размик Закарян © URA.RU

Боброва вместе с председателем совета директоров «Корпорации СТС» Татьяной Черных обвинили в хищении из бюджета Свердловской области более миллиона рублей. Эти деньги выделялись «Объединенной теплоснабжающей компании» (дочерняя компания входящей в корпорацию «Облкоммунэнерго») в виде субсидии на развитие. Но вместо этого, считают правоохранители, их потратили на погашение долгов, хотя для этого власти региона уже меняли тарифы на тепло. Ответчиком по этому делу также проходит и бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.

Внутри редакции появилась версия, что следствие полагало, что «Сибирско-Уральская медиакомпания» также причастна к этим эпизодам — якобы она могла быть посредником между Бобровым и Чемезовым. Но это не соответствует действительности.

И редакция URA.RU, и адвокаты Аллаярова полагают, что дело в отношении Дениса было частью большого расследования, которое завершилось исками в отношении Боброва и Черных, а также делом о национализации части активов.