Пашинян: Ереван и Баку не будут размещать на границе силы третьих сторон

Ереван и Баку договорились не размещать на своих границах силы третьих стран после подписания мирного соглашения. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«[В мирном договоре] речь идет о неразмещении третьих сил. Причем это касается как Армении, так и Азербайджана», — заявил Пашинян журналистам, подчеркнув, что в документе отсутствуют пункты, касающиеся гражданской миссии Европейского Союза в Армении. Его слова приводит ТАСС.
Пашинян также заявил, что, хотя мирный договор между Арменией и Азербайджаном готов к подписанию, конкретные сроки его оформления пока не установлены. По его словам, окончательные детали будут сообщены после завершения всех необходимых консультаций.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.