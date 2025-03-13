Пашинян: Ереван и Баку не будут размещать на границе силы третьих сторон

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Армения и Азербайджан готовятся подписать мирный договор, сроки заключения договоренности пока не известны
Армения и Азербайджан готовятся подписать мирный договор, сроки заключения договоренности пока не известны Фото:

Ереван и Баку договорились не размещать на своих границах силы третьих стран после подписания мирного соглашения. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«[В мирном договоре] речь идет о неразмещении третьих сил. Причем это касается как Армении, так и Азербайджана», — заявил Пашинян журналистам, подчеркнув, что в документе отсутствуют пункты, касающиеся гражданской миссии Европейского Союза в Армении. Его слова приводит ТАСС. 

Пашинян также заявил, что, хотя мирный договор между Арменией и Азербайджаном готов к подписанию, конкретные сроки его оформления пока не установлены. По его словам, окончательные детали будут сообщены после завершения всех необходимых консультаций.

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Ереван и Баку договорились не размещать на своих границах силы третьих стран после подписания мирного соглашения. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. «[В мирном договоре] речь идет о неразмещении третьих сил. Причем это касается как Армении, так и Азербайджана», — заявил Пашинян журналистам, подчеркнув, что в документе отсутствуют пункты, касающиеся гражданской миссии Европейского Союза в Армении. Его слова приводит ТАСС.  Пашинян также заявил, что, хотя мирный договор между Арменией и Азербайджаном готов к подписанию, конкретные сроки его оформления пока не установлены. По его словам, окончательные детали будут сообщены после завершения всех необходимых консультаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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