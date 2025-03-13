Суд Петербурга рассмотрит отправление на СВО обвиняемого в трех убийствах полковника

Октябрьский суд Санкт-Петербурга рассмотрел жалобу бывшего полковника Михаила Смирнова на отказ следователя в освобождении его из-под стражи, где он оказался по обвинению в трех убийствах, для участия в СВО. Следователь отказал в ходатайстве, мотивируя это возможной связью Смирнова со спецслужбами Украины. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.
«Адвокат обжаловал отказ следователя в удовлетворении ходатайства начальника пункта отбора на военную службу по контракту о приостановлении следствия в отношении Смирнова и освобождении его из-под стражи. 9 октября 2024 года следователь в удовлетворении ходатайства отказал со ссылкой на то, что Смирнов проверяется на связь со спецслужбами Украины», — сообщает руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева. Сообщение было опубликовано в telegram-канале «ЛЕБЕДИНОЕ озеро».
Суд, рассмотрев предоставленные следователем документы, пришел к выводу, что решение следователя было недостаточно обоснованным, так как конкретных доказательств, подтверждающих связь Смирнова с иностранными спецслужбами, представлено не было. В связи с этим суд удовлетворил жалобу адвоката, признав действия следователя незаконными и обязав его устранить нарушения.
Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, приостановление предварительного следствия возможно, если обвиняемый вызывается на военную службу. Однако каждое такое решение должно быть тщательно обосновано, особенно в случаях, когда имеются данные о возможной угрозе национальной безопасности.
Бывший полковник полиции Михаил Смирнов обвиняется в трех убийствах. В том числе в убийстве журналиста Максима Максимова, в чем Смирнов признался 23 декабря 2024 года.
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