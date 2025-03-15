Полпред президента РФ на Урале Артем Жога приехал в Березовский (Свердловская область) на открытие школы семейного волонтерства «Сила в семье». По словам Жоги, проект помогает родителям и детям найти между собой общий язык.
«Этот проект создан, чтобы находить общий язык между разными поколениями — детьми и родителями. Благодаря этой программе они смогут найти совместное увлечение и помочь нашим парням на фронте — делать свечи, игрушки, супы, каши и другие необходимые на фронте вещи. Общее дело сближает, а ребята на передовой почувствуют заботу и тепло», — передает слова полпреда его пресс-служба в Telegram.
Инициатива этой школы взяла приз на молодежных проектов «Росмолодежи» в 2024-м. Кроме этого, Артем Жога побывал на выставке ручных изделий волонтерских организаций Березовского. Активистов с выставки уральский полпред пригласил присоединиться к «Патриотам Урала» (проект, в котором собраны новости об активистах, которые помогают бойцам СВО).
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