Кто такой Артем Жога, которому Путин сообщил, что идет на выборы

Командир батальона «Спарта», председатель Народного совета Донецкой Народной Республике Артем Жога 8 декабря попросил президента России Владимира Путина выдвинуться на новый срок. После их разговора Путин подтвердил, что примет участие в президентских выборах в 2024 году. URA.RU рассказывает, кто такой Артем Жога и чем известен.
Биография Артема Жоги
Жога Артем Владимирович родился в Донецкой области 18 января 1975 года. После рождения сына Владимира в 1993 году, семья переехала в Славянск. До начала специальной военной операции Артем занимался бизнесом.
В 2016 году после смерти командира «Спарты» Арсена Павлова («Моторола») Владимир Жога был назначен на пост комбатом, а Артем был назначен начальником штаба батальона.
Владимир получил смертельное ранение 5 марта 2022 года в бою в Волновахе. После смерти сына, Артем стал командиром «Спарты». 9 мая 2023 года Владимир Путин передал звезду Героя России Артему, которой был посмертно награжден Владимир.
Политическая карьера
Артем Жога в 2023 году вступил в партию «Единая Россия». В ходе региональных выборов в Донецкой Народной Республики был избран членом Народного Совета Донецкой Народной Республики. 8 декабря Жога попросил Путина принять участие в президентских выборах в 2024 году. Вместе с тем, Артем заявил, что готов стать доверенным лицом главы государства.
История сына Артема Жоги, погибшего в боях в ДНР
Сын Артема, гвардии полковник Владимир Жога участвовал в боях в конфликте в Донбассе с 2014 года, В 2016 году Жога-младший стал главой разведбатальона ДНР «Спарта». Это произошло после смерти командира батальона Арсена Павлова (Моторола). 5 марта 2022 года Владимир Жога погиб при освобождении города Волноваха. Тогда президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России посмертно.
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