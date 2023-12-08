Кто такой Артем Жога, которому Путин сообщил, что идет на выборы

Путин сообщил Герою ДНР Жоге о решении пойти на выборы

08 декабря 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

Артем Жога попросил Владимира Путина выдвинуться на новый президентский срок Фото: Владимир Андреев © URA.RU Командир батальона «Спарта», председатель Народного совета Донецкой Народной Республике Артем Жога 8 декабря попросил президента России Владимира Путина выдвинуться на новый срок. После их разговора Путин подтвердил, что примет участие в президентских выборах в 2024 году. URA.RU рассказывает, кто такой Артем Жога и чем известен. Биография Артема Жоги Жога Артем Владимирович родился в Донецкой области 18 января 1975 года. После рождения сына Владимира в 1993 году, семья переехала в Славянск. До начала специальной военной операции Артем занимался бизнесом. В 2016 году после смерти командира «Спарты» Арсена Павлова («Моторола») Владимир Жога был назначен на пост комбатом, а Артем был назначен начальником штаба батальона. Владимир получил смертельное ранение 5 марта 2022 года в бою в Волновахе. После смерти сына, Артем стал командиром «Спарты». 9 мая 2023 года Владимир Путин передал звезду Героя России Артему, которой был посмертно награжден Владимир. Фото: Владимир Андреев URA.RU Политическая карьера Артем Жога в 2023 году вступил в партию «Единая Россия». В ходе региональных выборов в Донецкой Народной Республики был избран членом Народного Совета Донецкой Народной Республики. 8 декабря Жога попросил Путина принять участие в президентских выборах в 2024 году. Вместе с тем, Артем заявил, что готов стать доверенным лицом главы государства. История сына Артема Жоги, погибшего в боях в ДНР Статья по теме «Он был вундеркиндом для войны» Сын Артема, гвардии полковник Владимир Жога участвовал в боях в конфликте в Донбассе с 2014 года, В 2016 году Жога-младший стал главой разведбатальона ДНР «Спарта». Это произошло после смерти командира батальона Арсена Павлова (Моторола). 5 марта 2022 года Владимир Жога погиб при освобождении города Волноваха. Тогда президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России посмертно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Командир батальона «Спарта», председатель Народного совета Донецкой Народной Республике Артем Жога 8 декабря попросил президента России Владимира Путина выдвинуться на новый срок. После их разговора Путин подтвердил, что примет участие в президентских выборах в 2024 году. URA.RU рассказывает, кто такой Артем Жога и чем известен. Жога Артем Владимирович родился в Донецкой области 18 января 1975 года. После рождения сына Владимира в 1993 году, семья переехала в Славянск. До начала специальной военной операции Артем занимался бизнесом. В 2016 году после смерти командира «Спарты» Арсена Павлова («Моторола») Владимир Жога был назначен на пост комбатом, а Артем был назначен начальником штаба батальона. Владимир получил смертельное ранение 5 марта 2022 года в бою в Волновахе. После смерти сына, Артем стал командиром «Спарты». 9 мая 2023 года Владимир Путин передал звезду Героя России Артему, которой был посмертно награжден Владимир. Артем Жога в 2023 году вступил в партию «Единая Россия». В ходе региональных выборов в Донецкой Народной Республики был избран членом Народного Совета Донецкой Народной Республики. 8 декабря Жога попросил Путина принять участие в президентских выборах в 2024 году. Вместе с тем, Артем заявил, что готов стать доверенным лицом главы государства. Сын Артема, гвардии полковник Владимир Жога участвовал в боях в конфликте в Донбассе с 2014 года, В 2016 году Жога-младший стал главой разведбатальона ДНР «Спарта». Это произошло после смерти командира батальона Арсена Павлова (Моторола). 5 марта 2022 года Владимир Жога погиб при освобождении города Волноваха. Тогда президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России посмертно.