17 марта 2025

Назван напиток, помогающий сбросить целые килограммы в тали

Times of India: стакан воды с семенами чиа на ночь помогает сбросить вес
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Москвы. Москва, питьевая вода, вода в кувшине, вода в стакане
Врачи рекомендуют выпивать взрослому человеку в среднем 2,5 литра чистой воды без добавок Фото:

Стакан воды с добавлением семян чиа перед сном поможет сбросить лишний вес. В этом уверены обозреватели The Times of India.

«Если вы хотите контролировать свой вес, питье воды с чиа перед сном может стать отличным дополнением к вашей программе похудения. Клетчатка в семенах дольше сохраняет чувство сытости, уменьшая ночную тягу к перееданию. Она также помогает регулировать уровень сахара в крови, что играет ключевую роль в контроле веса», — написано на портале старейшей англоязычной газеты в Индии.

Ранее россиян предупредили об опасности каш и пюре быстрого приготовления, передает «Национальная служба новостей». Диетолог Елена Соломатина развеяла миф о гречке и ее якобы чудодейственном свойстве в борьбе с лишними килограммами. Об этом сообщил телеканал 360. А глава научных коммуникаций Genotek, кандидат биологических наук Екатерина Суркова рассказала о генах, отвечающих за набор веса, указывает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Стакан воды с добавлением семян чиа перед сном поможет сбросить лишний вес. В этом уверены обозреватели The Times of India. «Если вы хотите контролировать свой вес, питье воды с чиа перед сном может стать отличным дополнением к вашей программе похудения. Клетчатка в семенах дольше сохраняет чувство сытости, уменьшая ночную тягу к перееданию. Она также помогает регулировать уровень сахара в крови, что играет ключевую роль в контроле веса», — написано на портале старейшей англоязычной газеты в Индии. Ранее россиян предупредили об опасности каш и пюре быстрого приготовления, передает «Национальная служба новостей». Диетолог Елена Соломатина развеяла миф о гречке и ее якобы чудодейственном свойстве в борьбе с лишними килограммами. Об этом сообщил телеканал 360. А глава научных коммуникаций Genotek, кандидат биологических наук Екатерина Суркова рассказала о генах, отвечающих за набор веса, указывает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...