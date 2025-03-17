Петербурженку через суд заставили демонтировать ванну, установленную на кухне

В Петербурге квартира одной из жительниц регулярно подвергалась заливам из-за неправильно установленной ванны на кухне у соседки сверху. Ленинский суд обязал соседку к демонтажу ванны. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФССП по Санкт-Петербургу.
«Жительница Петербурга, постоянно заливающая свою соседку снизу, была вынуждена демонтировать ванну на кухне по решению суда», — пишет пресс-служба ГУ ФССП на сайте. В результате технических нарушений при установке сантехники, вода просачивалась в квартиру ниже, вызывая необходимость постоянного ремонта.
Суд постановил, что виновная сторона должна демонтировать ванну, установленную с нарушением норм и правил. Кроме того, ей было предписано восстановить несущие конструкции дома, которые могли пострадать в результате неправильной установки. За неисполнение судебного решения на женщину был наложен штраф в размере 32 тысяч рублей.
После того как должница проигнорировала судебное решение, судебные приставы Адмиралтейского районного отдела судебных приставов приступили к принудительному исполнению решения. В ходе исполнительного производства были арестованы банковские счета должницы, что побудило ее активизировать свои действия по исполнению решения суда. В результате, судебные приставы в сопровождении комиссии от управляющей компании удостоверились в том, что ванна была демонтирована.
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