В ХМАО предстанет перед судом мать, чей четырехлетний сын погиб во время пожара

В суд Ханты-Мансийска передано уголовное дело на женщину, которая заперла в квартире своего четырехлетнего ребенка и ушла к знакомым на пьянку. Оставшись один, малыш устроил пожар и задохнулся, сообщает пресс-служба следственного комитета.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы окружной столицы. Женщина обвиняется в причинении смерти по неосторожности. По уголовному делу собраны достаточные доказательства, материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу», – сообщает пресс-служба ведомства.
Обвинительное заключение утвердила межрайонная прокуратура. Женщине грозит уголовная ответственность по статье «причинение смерти по неосторожности».
Трагедия произошла осенью 2024 года. Спасатели во время тушения квартиры на улице Ямской обнаружили тело четырехлетнего малыша, который был оставлен в квартире на несколько часов. Следователи установили, что 3 ноября мать закрыла ребенка в квартире, а сама отправилась к знакомым распивать алкоголь. Малыш устроил пожар и задохнулся продуктами горения.
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