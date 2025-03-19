Россия и Украина обменялись пленными

Россия и Украина совершили обмен пленным по схеме «175 на 175». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«19 марта в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих», — говорится в telegram-канале ведомства. Кроме того, Киев в качестве доброй воли России получил еще 22 тяжелораненых бойцов.
Все российские военнослужащие находятся в Беларуси, где им предоставляется помощь. Там у них также есть возможность связаться с родственниками. Вскоре они будут доставлены в Россию для лечения и реабилитации. Посреднические усилия оказали Объединенные Арабские Эмираты.
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