Россия и Украина обменялись пленными

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Из плена ВС РФ на Украину вернулись 175 военнослужащих
Из плена ВС РФ на Украину вернулись 175 военнослужащих Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия и Украина совершили обмен пленным по схеме «175 на 175». Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«19 марта в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих», — говорится в telegram-канале ведомства. Кроме того, Киев в качестве доброй воли России получил еще 22 тяжелораненых бойцов.

Все российские военнослужащие находятся в Беларуси, где им предоставляется помощь. Там у них также есть возможность связаться с родственниками. Вскоре они будут доставлены в Россию для лечения и реабилитации. Посреднические усилия оказали Объединенные Арабские Эмираты.

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Россия и Украина совершили обмен пленным по схеме «175 на 175». Об этом сообщили в Минобороны РФ.  «19 марта в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих», — говорится в telegram-канале ведомства. Кроме того, Киев в качестве доброй воли России получил еще 22 тяжелораненых бойцов. Все российские военнослужащие находятся в Беларуси, где им предоставляется помощь. Там у них также есть возможность связаться с родственниками. Вскоре они будут доставлены в Россию для лечения и реабилитации. Посреднические усилия оказали Объединенные Арабские Эмираты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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