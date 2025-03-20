Автоэксперт назвал два способа покупки нового автомобиля

Самогон автомобиля является самым проблемным и неудобным способом покупки машины, считает главред сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин. Он обозначил два предпочтительных метода приобретения авто на российском рынке.
«Самогон — это самый проблемный и самый неудобный способ. Потому что нужно учесть много аспектов», — подчеркнул Ракитин в разговоре с «Лентой.ру». Он также рекомендовал обратиться к официальным дилерам для покупки автомобилей, представленных на рынке, поскольку это обеспечивает гарантию и возможность обслуживания у дилера.
Для тех, кто интересуется марками, которых нет в официальной продаже в России, Ракитин советует рассмотреть вариант параллельного импорта. Этот метод позволяет избежать повышенного утильсбора и обеспечивает доступ к сервисным услугам и запчастям благодаря установленным контактам компаний, занимающихся параллельным импортом. «Единственный нюанс — если вы продадите машину в первый год, то тогда государство этот сбор возьмет», — отметил эксперт.
Ранее аналитический центр «Чек индекс» опубликовал данные, согласно которым в России стоимость комплекса стандартных услуг и товаров, необходимых для весенней подготовки автомобиля, значительно возросла. В марте 2025 года общие расходы на такой комплекс увеличились на 14-16% и составил более 35 тысяч рублей. Отмечается, что при неучете затрат на летнюю резину средний размер расходного чека достигает чуть более пяти тысяч рублей, что на 14% выше, чем в прошлом году. Повышение цен обусловлено ростом стоимости определенных компонентов и услуг.
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