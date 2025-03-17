Автомобилистов предупредили о росте трат на подготовку машин к весне

Комплексная стоимость стандартного набора услуг и товаров для весенней подготовки автомобиля значительно увеличилась. По сравнению с предыдущим годом затраты на весеннюю подготовку автомобиля в России в марте 2025 года возросли на 14-16%. Это следует из данных аналитического центра «Чек индекс».
«При расчете такого комплекта товаров на один легковой автомобиль (четыре автошины, набор щеток стеклоочистителя, омывающая жидкость для стекла, услуга шиномонтажа и мойки — прим. URA.RU) в качестве стандартного набора для весенней подготовки авто выходит 35,295 тысяч рублей, на 16% выше уровня 2024 года», — отмечено в исследовании, основанном на анализе кассовых чеков, обработанных крупнейшим оператором фискальных данных в стране «Платформой ОФД». Информацию об этом передает ТАСС.
Уточняется, что если исключить расходы на летнюю резину, средняя величина чека расходов составляет 5,135 тысяч рублей, что на 14% превышает показатель прошлого года. Рост цен связан с увеличением стоимости отдельных комплектующих и услуг.
На 19% вырос средний чек на шиномонтаж, а стоимость одной автошины увеличилась на 16% по сравнению с прошлым годом. Также отмечается рост числа покупок данных услуг (число обращений возросло на 15%), что может свидетельствовать о повышенном спросе на подготовку автомобилей к весеннему сезону.
В марте текущего года средняя стоимость услуг автомойки составила 1,21 тысячи рублей, что на 16% превышает показатели предыдущего периода. Стоимость среднего чека на жидкость для омывания стекла увеличилась на 12%, достигнув отметки в 420 рублей, при этом количество совершенных покупок сократилось на 5%.
Также отмечается рост среднего чека при покупке комплектов щеток стеклоочистителей, который составил 11%, и теперь равен 1,045 тыс. рублей. При этом число покупок данных товаров уменьшилось на 6%.
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