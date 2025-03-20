Лед тронулся: как выглядит Тобол в Кургане, где две недели назад начали готовиться к паводку. Фото, видео

В Кургане на Тоболе местами тронулся лед
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Курган готовится к весеннему паводку
Курган готовится к весеннему паводку Фото:

В Кургане на реке Тобол уже местами тронулся лед в районе гидроузла. Две недели назад здесь проводилась распиловка, чтобы лед не пошел сплошным массивом на гидросооружение, а разламывался на части. О том, как сейчас выглядит набережная в районе плотины и Кировского моста — в фоторепортаже корреспондентов URA.RU.

Весна пришла гораздо раньше. Резкое потепление и обильные осадки в виде дождей ускорили процесс таяния снега и льда. С приходом теплой погоды на набережной стало все больше людей. Среди них немало заядлых рыбаков. Больше всех, возможно, были рады уточки, которым не хватало простора на Тоболе. 

В начале марта на гидроузле было гораздо больше льда. Снег лежал по обоим сторонам дамбы. В этом время коммунальщики проводили распиловку льда в нескольких точках — у плотины и в районе Кировского моста. 

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В Кургане на реке Тобол уже местами тронулся лед в районе гидроузла. Две недели назад здесь проводилась распиловка, чтобы лед не пошел сплошным массивом на гидросооружение, а разламывался на части. О том, как сейчас выглядит набережная в районе плотины и Кировского моста — в фоторепортаже корреспондентов URA.RU. Весна пришла гораздо раньше. Резкое потепление и обильные осадки в виде дождей ускорили процесс таяния снега и льда. С приходом теплой погоды на набережной стало все больше людей. Среди них немало заядлых рыбаков. Больше всех, возможно, были рады уточки, которым не хватало простора на Тоболе.  В начале марта на гидроузле было гораздо больше льда. Снег лежал по обоим сторонам дамбы. В этом время коммунальщики проводили распиловку льда в нескольких точках — у плотины и в районе Кировского моста. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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