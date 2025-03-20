В Кургане на реке Тобол уже местами тронулся лед в районе гидроузла. Две недели назад здесь проводилась распиловка, чтобы лед не пошел сплошным массивом на гидросооружение, а разламывался на части. О том, как сейчас выглядит набережная в районе плотины и Кировского моста — в фоторепортаже корреспондентов URA.RU.
Весна пришла гораздо раньше. Резкое потепление и обильные осадки в виде дождей ускорили процесс таяния снега и льда. С приходом теплой погоды на набережной стало все больше людей. Среди них немало заядлых рыбаков. Больше всех, возможно, были рады уточки, которым не хватало простора на Тоболе.
В начале марта на гидроузле было гораздо больше льда. Снег лежал по обоим сторонам дамбы. В этом время коммунальщики проводили распиловку льда в нескольких точках — у плотины и в районе Кировского моста.
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