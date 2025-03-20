Bloomberg: Трамп готов заняться ядерными объектами Украины в свою пользу

Президент США Дональд Трамп предложил помощь в управлении электроснабжением и ядерными объектами Украины. Об этом сообщает Bloomberg.
«Президент США предложил помочь в управлении электроснабжением и ядерными объектами Украины», — говорится на сайте издания Bloomberg. Однако президент Украины Владимир Зеленский отметил, что передача управления станцией будет незаконной, так как она принадлежит государству, но выразил готовность обсудить возможность инвестиций и модернизации со стороны США.
Ранее Трамп заявил, что владение США украинскими энергетическими объектами будет лучшим способом защиты этой инфраструктуры. Он подчеркнул, что Вашингтон может оказать значительную помощь благодаря своим экспертным знаниям в области электроэнергетики и коммунальных услуг.
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