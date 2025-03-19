Трамп заявил права на украинские энергообъекты

Если США будут владеть энергетическими объектами Украины, то это будет лучшим средством защиты этой инфраструктуры. Такое мнение высказал президенту Украины Владимиру Зеленскому американский лидер Дональд Трамп.
«Соединенные Штаты могли бы оказать большую помощь в реализации этих планов с их экспертными знаниями в области электроэнергетики и коммунальных услуг. Американское владение этими станциями было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры», — передала слова Трампа пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Дональд Трамп, президент США, активно занимается укреплением безопасности Украины, обещая помощь в возвращении территорий и предлагая американское участие в управлении энергетическими объектами страны. Он также выступает за мирное урегулирование с Россией, предполагая возможность снятия санкций после достижения соглашения, и поддерживает идею размещения европейских миротворцев на Украине для обеспечения безопасности.
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