В Кургане интересно: туры с пасхальными угощениями и бравым стрельцом пройдут в апреле

От исторических монастырей до традиционных русских праздников — жители и гости Курганской области могут выбрать одну из увлекательных экскурсий, которые знакомят с богатым культурным наследием региона. URA.RU собрало подборку автобусных туров, которые пройдут в апреле.
«Стрелецкие рассказы» в Далматово
Туристам предлагают уникальную возможность посетить город Далматово в рамках экскурсионного тура «Стрелецкие рассказы». Участники тура смогут погрузиться в историю Далматовского Успенского мужского монастыря, начиная с момента его основания и заканчивая современным возрождением. Экскурсия пройдет в сопровождении бравого стрельца, который поделится со слушателями историями.
Автобусный тур проводит ГАУК «Курганское областное музейное объединение» (Центр туризма Курганской области) и запланирован на 5 апреля. Отправление группы от кинотеатра «Россия» в 8:00 утра, с возвращением в Курган ориентировочно в 18:00 того же дня. Стоимость участия — 1800 рублей, что включает в себя все необходимые услуги: транспорт, страховку во время путешествия, услуги профессионального гида и экскурсионную программу.
Тур «Женские монастыри Курганской области»
В рамках экскурсионного тура Центр туризма Курганской области предлагает посетить два исторически значимых женских монастыря региона. Первый из них — Боровский женский монастырь Похвалы Пресвятой Богородицы, основание которого датируется 19 веком. Особое внимание привлекает уникальный деревянный храм, расположенный на территории монастыря, украшенный плетеным из прутьев иконостасом.
Второй объект экскурсии — Верхтеченский Свято-Троицкий женский монастырь, основанный преподобным Далматом в 1680 году. Монастырь был закрыт в период с 1920 по 1995 годы, что добавляет ему особого исторического значения. Оба монастыря расположены на территории Катайского муниципального округа.
Дата проведения тура — 19 апреля. Стоимость участия — 2100 рублей. В нее включены: авторская экскурсия, транспортные услуги, страховка на время путешествия и услуги профессионального гида.
Пасха в Успенском Далматовском мужском монастыре
В Христово Воскресенье 20 апреля из Кургана в Далматово туроператором «Бессонофф Трэвэл» будет организован автобусный тур в Успенский Далматовский мужской монастырь, который является одной из значимых достопримечательностей Зауралья и известен с 16 века как «Золотые врата Сибири». Основанный в 1644 году, монастырь расположен на высоком левом берегу реки Исеть, у ее слияния с рекой Теча. Тур будет посвящен особенному дню для христиан — Пасхе.
Стоимость тура составляет 2 700 рублей. В программу включены проезд, посещение монастыря и его музеев, трапезная, услуги гида и страховка.
Программа дня начнется в 7:00 утра отправлением от кинотеатра «Россия» и продолжится отправкой в 07:15 от торгового центра «Магнит Семейный» в районе Заозерный. С 10:00 до 16:00 участники тура будут находиться на территории монастыря, а завершится день возвращением в Курган в 19:00.
Необходимо соблюдать правила посещения монастыря: женщинам требуется носить юбки вместо брюк (платки, завязанные над брюками, не считаются полноценными юбками), на голове обязателен платок, а косметика отсутствовать.
Тур «Как праздновали Пасху на Руси» в село Тагильское
Автобусный тур в село Тагильское Каргапольского округа Курганской области организует туроператор «Бессонофф Трэвэл» запланирован на 26 апреля, а стоимость участия составляет 2750 рублей. Участников ждет дегустация блюд с пасхального стола, игры с крашенками и катание на качелях, а также фотосессия в русских народных костюмах. Гости смогут приобрести продукцию местных производителей, включая сыры, творог, молоко, копчености, колбасы и мясные консервы.
В программу входит отправление из Кургана в 12:00, посещение церкви, посвященной Святой мученице Татиане в 13:30, а затем с 14:30 начнется экскурсия по усадьбе «Русская изба». Возвращение в Курган запланировано на 17:30 с прибытием в 19:00. В стоимость тура включены трансфер, сопровождение, страховка на время пути, экскурсионная программа, питание (не менее трех пасхальных угощений) и фотосессия.
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