Непоследовательная политика Запада привела к ухудшению отношений с Россией. Об этом заявил замглавы МИД Италии Эдмондо Чириэлли.
«Неслучайно, когда [президент США Дональд] Трамп был у власти, конфликта не было, а когда у власти были [экс-президент США Джо] Байден и демократы, конфликт был. Поэтому, несомненно, к России можно было бы относиться по-другому», — сказал Чириэлли на пресс-конференции в Ассоциации иностранной прессы в Риме.
Чириэлли напомнил о прошлом сотрудничестве России с НАТО и ее усилиях в международной арене, подчеркивая, что РФ стремилась к укреплению отношений с Европой. По его словам, неоднозначная политика Запада заставила российское руководство пересмотреть свое отношение к западным странам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.