МИД Италии обвинил Запад в конфликте с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Италии отметили, что Запад сам виноват в конфликте с РФ
В Италии отметили, что Запад сам виноват в конфликте с РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Непоследовательная политика Запада привела к ухудшению отношений с Россией. Об этом заявил замглавы МИД Италии Эдмондо Чириэлли.

«Неслучайно, когда [президент США Дональд] Трамп был у власти, конфликта не было, а когда у власти были [экс-президент США Джо] Байден и демократы, конфликт был. Поэтому, несомненно, к России можно было бы относиться по-другому», — сказал Чириэлли на пресс-конференции в Ассоциации иностранной прессы в Риме.

Чириэлли напомнил о прошлом сотрудничестве России с НАТО и ее усилиях в международной арене, подчеркивая, что РФ стремилась к укреплению отношений с Европой. По его словам, неоднозначная политика Запада заставила российское руководство пересмотреть свое отношение к западным странам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Непоследовательная политика Запада привела к ухудшению отношений с Россией. Об этом заявил замглавы МИД Италии Эдмондо Чириэлли. «Неслучайно, когда [президент США Дональд] Трамп был у власти, конфликта не было, а когда у власти были [экс-президент США Джо] Байден и демократы, конфликт был. Поэтому, несомненно, к России можно было бы относиться по-другому», — сказал Чириэлли на пресс-конференции в Ассоциации иностранной прессы в Риме. Чириэлли напомнил о прошлом сотрудничестве России с НАТО и ее усилиях в международной арене, подчеркивая, что РФ стремилась к укреплению отношений с Европой. По его словам, неоднозначная политика Запада заставила российское руководство пересмотреть свое отношение к западным странам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...