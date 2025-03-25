В Махачкале в жилом доме взорвался газ: пострадавшие, причина

В Махачкале сегодня утром в одном из жилых домов произошел взрыв газовоздушной смеси. URA.RU публикует информацию о пострадавших и причине ЧП.
Что произошло
Взрыв газа произошел в многоэтажном доме на улице Гапцахской в районе Редукторный города Махачкала. Установлено, что хлопок газа был на седьмом этаже 14-этажного многоквартирного жилого дома. Взрывная волна вызвала повреждение окон в пяти соседних домах и повредила припаркованные автомобили. Минимум 50 машин, находящихся во дворе, накрыло осколками.
«Произошел взрыв газовоздушной смеси», — сообщили в пресс-службе МЧС. Слова передает корреспондент URA.RU.
Пострадавшие
По данным источников, в результате ЧП пострадали два человека — мужчина и женщина. Состояние мужчины пока неизвестно.
Уточняется, что пострадавшая женщина является хозяйкой квартиры, где произошел взрыв. Сейчас она находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Реакция МЧС
МЧС России оперативно приступило к ликвидации последствий хлопка паров газа. На место происшествия были направлены экстренные службы для оказания помощи пострадавшим и устранения разрушений. Проводится расследование для выяснения точных причин происшествия и оценки ущерба.
«Хлопок газа произошел на 7 этаже 14-этажного жилого дома. Пострадали 2 человека, один из них госпитализирован. Открытое горение ликвидировано. Частично повреждены окна в 5 соседних многоэтажках и 50 припаркованных во дворе автомобилей», — сообщило МЧС России. Там добавили, что в данный момент из постройки эвакуированы 150 человек.
Что известно про дом
Жилой дом был построен в 2019 году. Застройщик ООО «Мегаполис Групп». Постройка, в которой произошел взрыв, не была официально введена в эксплуатацию. В мэрии заявили, что люди не должны были быть заселены в здание. Тем не менее, жители активно переезжали в новостройку, расположенную в районе парка Редукторный и вблизи берегов Каспийского моря.
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