Пермские депутаты одобрили установку рекламы на остановках

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Рекламные конструкции появятся на 40 «умных» остановках в Перми
Рекламные конструкции появятся на 40 «умных» остановках в Перми Фото:

На заседании Пермской городской думы депутаты поддержали установку лайтбоксов. На них будут транслироваться реклама и информационные сообщения.

«Вопрос был рассмотрен на двух комитетах. Они единогласно рекомендовали проект принять. Прошу проект решения поддержать», — отметил содокладчик по вопросу Михаил Черепанов. «За» проголосовали 28 из 29 депутатов.

Ранее URA.RU рассказывало, что рекламные конструкции планируется установить на 40 «умных» остановках общественного транспорта в Перми. Средства от сдачи имущества в аренду и рекламы направят на развитие транспорта.

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На заседании Пермской городской думы депутаты поддержали установку лайтбоксов. На них будут транслироваться реклама и информационные сообщения. «Вопрос был рассмотрен на двух комитетах. Они единогласно рекомендовали проект принять. Прошу проект решения поддержать», — отметил содокладчик по вопросу Михаил Черепанов. «За» проголосовали 28 из 29 депутатов. Ранее URA.RU рассказывало, что рекламные конструкции планируется установить на 40 «умных» остановках общественного транспорта в Перми. Средства от сдачи имущества в аренду и рекламы направят на развитие транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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