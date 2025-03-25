Пермские депутаты одобрили установку рекламы на остановках

Рекламные конструкции появятся на 40 «умных» остановках в Перми
На заседании Пермской городской думы депутаты поддержали установку лайтбоксов. На них будут транслироваться реклама и информационные сообщения.
«Вопрос был рассмотрен на двух комитетах. Они единогласно рекомендовали проект принять. Прошу проект решения поддержать», — отметил содокладчик по вопросу Михаил Черепанов. «За» проголосовали 28 из 29 депутатов.
Ранее URA.RU рассказывало, что рекламные конструкции планируется установить на 40 «умных» остановках общественного транспорта в Перми. Средства от сдачи имущества в аренду и рекламы направят на развитие транспорта.
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