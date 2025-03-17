На остановках в Перми появится цифровая реклама

На «умных» остановках общественного транспорта в Перми будет транслироваться реклама. Об этом сообщила на заседании думского комитета начальник департамента экономики и промышленной политики мэрии Нина Конюкова, передает корреспондент URA.RU.
«Проектом устанавливается, что остановочный павильон может быть оборудован лайтбоксом — двусторонней рекламной конструкцией в боковой стенке остановки. Внутренняя сторона должна быть в виде цифрового экрана, а внешняя — в виде цифрового экрана или статичного изображения. Принятие проекта создаст дополнительные преимущества — это цифровизация Перми, дополнительное освещение улиц, возможность информировать население о важных мероприятиях и доходы в бюджет Перми от сдачи имущества и размещения рекламы», — отметила Конюкова.
В 2025 году МКУ «Гортранс» проведет торги на право аренды 40 остановок, где появятся лайтбоксы. Их установкой и содержанием займутся рекламораспространители. Дополнительные доходы направят на развитие транспортной отрасли.
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