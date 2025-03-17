17 марта 2025

На остановках в Перми появится цифровая реклама

© Служба новостей «URA.RU»
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В боковой стенке остановок установят двусторонние экраны
В боковой стенке остановок установят двусторонние экраны Фото:

На «умных» остановках общественного транспорта в Перми будет транслироваться реклама. Об этом сообщила на заседании думского комитета начальник департамента экономики и промышленной политики мэрии Нина Конюкова, передает корреспондент URA.RU.

«Проектом устанавливается, что остановочный павильон может быть оборудован лайтбоксом — двусторонней рекламной конструкцией в боковой стенке остановки. Внутренняя сторона должна быть в виде цифрового экрана, а внешняя — в виде цифрового экрана или статичного изображения. Принятие проекта создаст дополнительные преимущества — это цифровизация Перми, дополнительное освещение улиц, возможность информировать население о важных мероприятиях и доходы в бюджет Перми от сдачи имущества и размещения рекламы», — отметила Конюкова.

В 2025 году МКУ «Гортранс» проведет торги на право аренды 40 остановок, где появятся лайтбоксы. Их установкой и содержанием займутся рекламораспространители. Дополнительные доходы направят на развитие транспортной отрасли.

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На «умных» остановках общественного транспорта в Перми будет транслироваться реклама. Об этом сообщила на заседании думского комитета начальник департамента экономики и промышленной политики мэрии Нина Конюкова, передает корреспондент URA.RU. «Проектом устанавливается, что остановочный павильон может быть оборудован лайтбоксом — двусторонней рекламной конструкцией в боковой стенке остановки. Внутренняя сторона должна быть в виде цифрового экрана, а внешняя — в виде цифрового экрана или статичного изображения. Принятие проекта создаст дополнительные преимущества — это цифровизация Перми, дополнительное освещение улиц, возможность информировать население о важных мероприятиях и доходы в бюджет Перми от сдачи имущества и размещения рекламы», — отметила Конюкова. В 2025 году МКУ «Гортранс» проведет торги на право аренды 40 остановок, где появятся лайтбоксы. Их установкой и содержанием займутся рекламораспространители. Дополнительные доходы направят на развитие транспортной отрасли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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