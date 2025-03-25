Тюменцев ждет теплый и солнечный день

В Тюмени пройдет солнечный день
В Тюмени 26 марта температура воздуха поднимется до 6 градусов. Весь день ожидается солнечная погода без осадков, сообщает Обь-Иртышское УГМС.
«В Тюмени 26 марта температура наружного воздуха составит от 0 до 6 градусов. Малооблачно, без осадков», — написано на сайте.
Порывы ветра составят 2-4 метра в секунду. Влажность воздуха — 72%.
Актировки в Тюмени
Занятия сегодня у школьников не отменяются. Погодные условия не превышают пороговых значений для объявления актировки.
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