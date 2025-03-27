Человека снесло ударной волной после взрыва газа в Красногорском. Видео

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Взрыв дома в Еманжелинске, часть 2
Взрывная волна разрушила квартиры Фото:
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Взрыв газа в челябинском поселке Красногорский

Мужчину, оказавшегося на улице во время взрыва газа в жилом доме поселка Красногорский (Челябинская область), снесло ударной волной. Об этом URA.RU рассказала его жена.

«У меня муж упал во дворе от волны. Во двор вышел и снесло его», — поделилась женщина

По ее словам, их дом находится в нескольких кварталах от места ЧП. Но волна была настолько сильной, что сбила взрослого человека с ног.

Дом на улице Лермонтова взорвался днем 27 марта. В результате погибла 83-летняя пенсионерка. Еще трое жителей доставлены в больницу с ожогами и переломами. Еще одному потребовалась медпомощь из-за шокового состояния.

Сейчас для жителей организовали пункты временного размещения. На месте работает губернатор Алексей Текслер.

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Мужчину, оказавшегося на улице во время взрыва газа в жилом доме поселка Красногорский (Челябинская область), снесло ударной волной. Об этом URA.RU рассказала его жена. «У меня муж упал во дворе от волны. Во двор вышел и снесло его», — поделилась женщина По ее словам, их дом находится в нескольких кварталах от места ЧП. Но волна была настолько сильной, что сбила взрослого человека с ног. Дом на улице Лермонтова взорвался днем 27 марта. В результате погибла 83-летняя пенсионерка. Еще трое жителей доставлены в больницу с ожогами и переломами. Еще одному потребовалась медпомощь из-за шокового состояния. Сейчас для жителей организовали пункты временного размещения. На месте работает губернатор Алексей Текслер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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