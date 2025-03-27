Мужчину, оказавшегося на улице во время взрыва газа в жилом доме поселка Красногорский (Челябинская область), снесло ударной волной. Об этом URA.RU рассказала его жена.
«У меня муж упал во дворе от волны. Во двор вышел и снесло его», — поделилась женщина
По ее словам, их дом находится в нескольких кварталах от места ЧП. Но волна была настолько сильной, что сбила взрослого человека с ног.
Дом на улице Лермонтова взорвался днем 27 марта. В результате погибла 83-летняя пенсионерка. Еще трое жителей доставлены в больницу с ожогами и переломами. Еще одному потребовалась медпомощь из-за шокового состояния.
Сейчас для жителей организовали пункты временного размещения. На месте работает губернатор Алексей Текслер.
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