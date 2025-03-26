26 марта 2025

В результате взрыва газа в Ленобласти пострадали три человека, один пропал

© Служба новостей «URA.RU»
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Общая площадь пожара составила около 90 квадратных метров
Общая площадь пожара составила около 90 квадратных метров Фото:

В результате взрыва газа в Приморске Ленобласти пострадали три человека, включая одного ребенка. Один человек числится пропавшим без вести. Об этом сообщает администрация Ленинградской области.

«Пострадали двое взрослых и один ребенок», — пишет пресс-служба администрации Ленобласти. Одна из женщин получила серьезные травмы после падения с третьего этажа, включая ушибы и переломы ног. Ребенок и другой взрослый пострадали от отравления продуктами горения. На данный момент все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Один человек считается пропавшим без вести. Источники 78.ru сообщают, что, он мог находиться в эпицентре произошедшего взрыва. На данный момент спасателям не удалось проникнуть в квартиру, где предположительно мог находиться данный мужчина.

Инцидент случился на Выборгском шоссе, в доме № 5. Причиной взрыва стал газовый баллон на третьем этаже здания. Взрывная волна вызвала возгорание, которое распространилось на четвертый и пятый этажи дома. Общая площадь пожара составила около 90 квадратных метров. На месте происшествия работают экстренные службы.

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В результате взрыва газа в Приморске Ленобласти пострадали три человека, включая одного ребенка. Один человек числится пропавшим без вести. Об этом сообщает администрация Ленинградской области. «Пострадали двое взрослых и один ребенок», — пишет пресс-служба администрации Ленобласти. Одна из женщин получила серьезные травмы после падения с третьего этажа, включая ушибы и переломы ног. Ребенок и другой взрослый пострадали от отравления продуктами горения. На данный момент все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Один человек считается пропавшим без вести. Источники 78.ru сообщают, что, он мог находиться в эпицентре произошедшего взрыва. На данный момент спасателям не удалось проникнуть в квартиру, где предположительно мог находиться данный мужчина. Инцидент случился на Выборгском шоссе, в доме № 5. Причиной взрыва стал газовый баллон на третьем этаже здания. Взрывная волна вызвала возгорание, которое распространилось на четвертый и пятый этажи дома. Общая площадь пожара составила около 90 квадратных метров. На месте происшествия работают экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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