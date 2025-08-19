Трамп дал Зеленскому последний шанс

Помочь Украине избежать поражения на СВО можно лишь согласившись на условия президента США Дональда Трампа, озвученные на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.
«Мирное соглашение Трампа стало бы для Зеленского самой горькой пилюлей. Однако его принятие может стать для Украины единственным шансом избежать поражения», — сказано в сообщении.
По информации газеты, в случае отказа от предложенного американским лидером плана прекращения конфликта, Киев рискует остаться без поддержки США. Также подчеркивается, что отсутствие американской помощи значительно ослабит позиции Украины на поле боя.
