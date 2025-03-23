23 марта 2025

В Курганской области смертность от туберкулеза снизилась в пять раз

© Служба новостей «URA.RU»
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Заболеваемость туберкулезом в регионе осталась на уровне 2023 года
Заболеваемость туберкулезом в регионе осталась на уровне 2023 года Фото:

В Курганской области по итогам прошедшего года смертность от туберкулеза снизилась в пять раз. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора 24 марта, во Всемирный день борьбы с туберкулезом.

«В Курганской области смертность от туберкулеза по итогам 2024 года в сравнении с 2023 годом снизилась в пять раз. Показатель заболеваемости в области в сравнении с аналогичным периодом не изменился. В 2024 году среди жителей области зарегистрировано 373 случая впервые выявленного активного туберкулеза, показатель заболеваемости составил 49,0 на 100 тысяч населения. Показатель заболеваемости бациллярными формами в сравнении с 2023 годом уменьшился в 1,2 раза и оставил в 2024 году 16,10 на 100 тыс. населения (2023- 18,99 на 100 тыс. населения)», — указано в сообщении ведомства.

По данным ГКУ «Курганский областной противотуберкулезный диспансер», за прошлый год профилактическими осмотрами на туберкулез охвачены 89,07% взрослого населения Курганской области. Вакцину БЦЖ поставили 95,9 % детей в возрасте до одного года. Прививку ставят детям, не имеющим противопоказаний на 3-4 сутки после рождения. В возрасте семи лет проводится ревакцинация детям, имеющим отрицательную реакцию на туберкулиновую пробу. После вакцинации в течение 6-9 недель формируется противотуберкулёзный иммунитет.

Чтобы вовремя выявить заболевание и начать лечение, профилактические осмотры на туберкулёз необходимо проходить каждый год. У детей и взрослых методы обследования различны. Ежегодное обследование детей до семи лет проводится методом постановки реакции Манту. Диаскинтест проводят всем детям с восьми до 17 лет включительно. У подростков 15-17 лет включительно ранняя диагностика туберкулёза осуществляется двумя способами: флюорографическим осмотром и с помощью Диаскинтест. Взрослые должны проходить флюорографию. Если после пробы Манту ребенка направляют на консультацию в противотуберкулезный диспансер, и в течение месяца он не получает заключение фтизиатра об отсутствии заболевания, к занятиям в детских организациях ребенок не допускается.

Ранее URA.RU писало, что туберкулез — это социально значимая болезнь. В последние годы количество больных туберкулезом в регионе снижалось, в результате были закрыты некоторые специализированные медицинские учреждения. Например, в 2022 году закрыли отделение противотуберкулезного диспансера в селе Менщиково Кетовского округа. 

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В Курганской области по итогам прошедшего года смертность от туберкулеза снизилась в пять раз. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора 24 марта, во Всемирный день борьбы с туберкулезом. «В Курганской области смертность от туберкулеза по итогам 2024 года в сравнении с 2023 годом снизилась в пять раз. Показатель заболеваемости в области в сравнении с аналогичным периодом не изменился. В 2024 году среди жителей области зарегистрировано 373 случая впервые выявленного активного туберкулеза, показатель заболеваемости составил 49,0 на 100 тысяч населения. Показатель заболеваемости бациллярными формами в сравнении с 2023 годом уменьшился в 1,2 раза и оставил в 2024 году 16,10 на 100 тыс. населения (2023- 18,99 на 100 тыс. населения)», — указано в сообщении ведомства. По данным ГКУ «Курганский областной противотуберкулезный диспансер», за прошлый год профилактическими осмотрами на туберкулез охвачены 89,07% взрослого населения Курганской области. Вакцину БЦЖ поставили 95,9 % детей в возрасте до одного года. Прививку ставят детям, не имеющим противопоказаний на 3-4 сутки после рождения. В возрасте семи лет проводится ревакцинация детям, имеющим отрицательную реакцию на туберкулиновую пробу. После вакцинации в течение 6-9 недель формируется противотуберкулёзный иммунитет. Чтобы вовремя выявить заболевание и начать лечение, профилактические осмотры на туберкулёз необходимо проходить каждый год. У детей и взрослых методы обследования различны. Ежегодное обследование детей до семи лет проводится методом постановки реакции Манту. Диаскинтест проводят всем детям с восьми до 17 лет включительно. У подростков 15-17 лет включительно ранняя диагностика туберкулёза осуществляется двумя способами: флюорографическим осмотром и с помощью Диаскинтест. Взрослые должны проходить флюорографию. Если после пробы Манту ребенка направляют на консультацию в противотуберкулезный диспансер, и в течение месяца он не получает заключение фтизиатра об отсутствии заболевания, к занятиям в детских организациях ребенок не допускается. Ранее URA.RU писало, что туберкулез — это социально значимая болезнь. В последние годы количество больных туберкулезом в регионе снижалось, в результате были закрыты некоторые специализированные медицинские учреждения. Например, в 2022 году закрыли отделение противотуберкулезного диспансера в селе Менщиково Кетовского округа. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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