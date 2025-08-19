Трамп вручил Зеленскому ключи от Белого дома

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Вашингтон обменялся с главой США Дональдом Трампом памятными подарками. Зеленский вручил Трампу клюшку для гольфа, а американский президент передал в ответ символические ключи от Белого дома. Об этом сообщили в офисе Зеленского.
«Зеленский подарил президенту Соединенных Штатов клюшку для игры в гольф. Дональд Трамп „...“ подарил символические ключи от Белого дома», — сказано в сообщении.
Переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским прошли 18 августа в Белом доме. После встречи президенты отправились на совещание с лидерами европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и вопросов безопасности региона.
