Трамп вручил Зеленскому ключи от Белого дома

Зеленский получил в подарок от Трампа ключ от Белого дома
Зеленский получил в подарок от Трампа ключ от Белого дома

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Вашингтон обменялся с главой США Дональдом Трампом памятными подарками. Зеленский вручил Трампу клюшку для гольфа, а американский президент передал в ответ символические ключи от Белого дома. Об этом сообщили в офисе Зеленского.

«Зеленский подарил президенту Соединенных Штатов клюшку для игры в гольф. Дональд Трамп „...“ подарил символические ключи от Белого дома», — сказано в сообщении.

Переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским прошли 18 августа в Белом доме. После встречи президенты отправились на совещание с лидерами европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и вопросов безопасности региона.

