Бойцы ВСУ пытались прорвать границу России

Военнослужащие Украины пытались проникнуть на территорию России
Военнослужащие Украины пытались проникнуть на территорию России Фото:

В Брянской области группа бойцов ВСУ пыталась проникнуть на территорию России. Военнослужащие РФ предотвратили попытку проникновения. Об этом сообщили в силовых структурах.

«В результате стрелкового боя уничтожено пять человек живой силы противника, двое взято в плен», — сказано в сообщении. Новость опубликована на сайте агентства РИА Новости.

Уточняется, что военнослужащие Украины регулярно предпринимают попытки атаковать объекты как в приграничных, так и в центральных российских регионах. На территории Брянской области продолжает действовать режим контртеррористической операции. Меры безопасности усилены, проводится работа по укреплению границы и выявлению возможных диверсионных групп.

