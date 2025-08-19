Бойцы ВСУ пытались прорвать границу России

В Брянской области группа бойцов ВСУ пыталась проникнуть на территорию России. Военнослужащие РФ предотвратили попытку проникновения. Об этом сообщили в силовых структурах.
«В результате стрелкового боя уничтожено пять человек живой силы противника, двое взято в плен», — сказано в сообщении. Новость опубликована на сайте агентства РИА Новости.
Уточняется, что военнослужащие Украины регулярно предпринимают попытки атаковать объекты как в приграничных, так и в центральных российских регионах. На территории Брянской области продолжает действовать режим контртеррористической операции. Меры безопасности усилены, проводится работа по укреплению границы и выявлению возможных диверсионных групп.
