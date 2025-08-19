Раскрыты подробности телефонного разговора Путина и Трампа

Президенты США и России — Дональд Трамп и Владимир Путин созвонились во время того, как американский лидер принимал у себя в Белом доме украинского главу Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Трамп проинформировал Путина о ходе переговоров с западными партнерами.
«Полчаса назад по инициативе президента США состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Президент США, в свою очередь, проинформировал о только что завершившихся в Белом доме переговорах с Владимиром Зеленским и лидерами ряда европейских стран», — рассказал Ушаков на брифинге. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее Трамп на саммите в Вашингтоне предложил европейским коллегам и Украине при их поддержке организовать встречу с Россией, подчеркнув, что США готовы содействовать диалогу, если в этом заинтересованы Киев и ЕС. На переговорах в Белом доме обсуждалось признание Украиной российского контроля над Донбассом и новые сроки разрешения конфликта, что стало одной из ключевых тем разговора между Трампом и Путиным.
