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Жителей российского региона попросили поменьше тратить электричество
00:35
Бывшего главу РАЭК арестовали по делу о госизмене
00:30
Пьяный свердловчанин поругался с сожительницей и забил ее до смерти. Фото
Какие выплаты положены ветеранам боевых действий в 2025 году: что изменилось и как получить
00:23
Краевые власти раскрыли стоимость «Метеора» из Перми в Чайковский и Казань
00:05
Оператор СБП вышел на связь после сбоя в работе системы
00:01
Власти Шадринска жалуются на любителей семечек и фисташек. Фото
Суд не стал отменять несправедливый арест редактора URA.RU Аллаярова
10 июля 2025
23:59
Известная певица прокомментировала давку из-за бесплатной шаурмы в Тюмени
23:57
«Курчатов фест» в Челябинске посетили около 3,5 тысячи зрителей. Фото, видео
23:50
Девушку Старовойта выгнали из дома после обысков
1
Россия нанесла массированный удар по военным объектам в Киеве: главное об СВО на 10 июля
23:46
Голоса нет, но есть проект: музыкальный продюсер раскрыл правду о вокальных данных российских артистов
23:40
Звезда из «Полицейского с Рублевки» Бурунов передумал вести возлюбленную в ЗАГС
23:39
Франция заявила о готовности отправить 50 тысяч бойцов на Украину
В России избавятся от нехватки масла и сахара
23:36
Популярный банк помог пенсионерам после поручения Путина
23:32
Соцподдержка семей и модернизация больниц: губернатор ХМАО принял важные решения по социальным вопросам
23:28
Европа решила прогнуться ради покупки российской нефти
«Забытый геноцид», о котором не знал Зеленский: что такое Волынская резня
23:20
«Честь имею»: погибший экс-министр транспорта Старовойт оставил прощальное послание в чате
23:20
Запретить все: россияне хотят ограничить доступ к сайтам для взрослых и онлайн-казино
1
23:10
Появились кадры разгромного возвращения спортсменов из РФ в европейский спорт
Новый подход в урегулировании конфликта на Украине: как прошла встреча Лаврова и Рубио
23:05
«За мальчика Анатолия»: российские солдаты мстят за ребенка, который погиб, закрывая маму
23:03
Свердловчанка насмерть сбила пешехода в Екатеринбурге. Фото
22:51
Командование ВСУ тайно выпустило бесчеловечное распоряжение о Сумах
1
Где в Москве можно легально купаться: список пляжей, которые спасут в адскую жару
22:51
На Ямале строят огромную гостиницу с рестораном и лечебным центром
22:48
Алкоголь, наркотики и удостоверения: кто из политэлит ХМАО оказался самым злостным нарушителем ПДД
1
22:42
Нашли ли близняшки счастье: чем закончился нашумевший сериал «Сестры»
Россияне жалуются на неполадки в работе СБП: какие регионы затронули сбои
22:41
Капуста дешевеет, чай дорожает: что произошло с ценами на продукты в июне
22:40
Временные ограничения в трех московских аэропортах сняты
22:37
Появились кадры взрыва БПЛА между домов в Курске
Многомиллиардные долги и скандал с Бузовой: кто такой глава МХАТа Кехман, которого обвиняют в растрате
22:35
Patriot за счет друзей: Зеленский рассказал, кто купит ЗРК для Украины
22:29
Мошенники выманили у жительницы Кургана и ее сына более трех миллионов рублей
22:28
За три часа над Россией было сбито 26 дронов ВСУ
Как добраться до Геленджика, если снова закроют аэропорт: самые удобные альтернативные способы поездок
22:26
Власти Литвы эвакуировались в бункер из-за атаки БПЛА
22:20
В регионе РФ построят масштабную трассу до европейского чуда природы
22:18
В Перми следователи выясняют обстоятельства гибели ребенка в заливе Камы
За счет чего в России снизят стоимость автомобилей
22:13
Зеленский резко отказался от переговоров с Россией
22:10
Ермак раскрыл список участников заседания «коалиции желающих»
22:03
Большая рокировка ЛДПР в «тюменской матрешке» завершилась
1
Киев 10 часов был под ударами «Искандеров» и «Гераней»: интерактивная карта СВО на 10 июля
22:02
Жителей сотни населенных пунктов в Харьковской области эвакуируют
22:00
Пенсионер погиб при атаке ВСУ в Курске
22:00
«У всех теперь карты»: бабушки в Кургане не могут продать ягоды
4
Путин оценил первые итоги реформы образования в России
21:55
В России может появиться «экстренный номер» для животных
21:50
«Я узнал, что у меня есть огромная семья»: солдаты ВС РФ читали раненому сослуживцу стих из «Брата 2». Видео
21:46
Келлог призвал создать «план Маршалла» по Украине
Кремль ответил, почему Путина не было на прощании со Старовойтом: что сказал Песков 10 июля
21:36
Над Москвой заметили четвертый дрон ВСУ
21:33
Биткоин подорожал до рекордных значений
21:23
Три московских аэропорта приостановили работу
1
В Москве состоялось прощание с экс-министром транспорта Романом Старовойтом. Фоторепортаж
21:22
«Зашкаливает»: Стас Михайлов удивил откровением о чувстве собственной значимости
1
21:21
Бизнесмен Чичваркин* появился в базах МВД
21:20
Задержание директора «Доверия», суд над экс-росгвардейцем: события дня в ЯНАО
Киев в дыму и огне: детали массированной атаки на промзону в столице Украины
21:20
Тюменцу переломали кости за прикосновение к чужой жене
1
21:15
Иноагента Чичваркина объявили в розыск
21:09
ЦБ обозначил курс доллара и юаня на 11 июля
На Гузееву написали заявление в полицию из-за скандала с виллами на Бали: чем для нее это может закончиться
21:09
Три территории Калужской области подверглись атакам украинских БПЛА
21:04
Рабочий погиб во время взрыва на заводе в Волгоградской области
21:00
На стоянке вокзала в Екатеринбурге нашли труп
Где в России наблюдаются сбои в работе интернета 10 июля. Инфографика
21:00
Адвоката скандальной группы Pussy Riot ищет полиция. Фото
20:55
Перенос Open-air и привет из Турции: главные новости Кургана за 10 июля
20:53
В Тюмени велосипедист попал под колеса автобуса. Фото
20:52
Коммерсант: курсант рязанского училища убил командира, связав стропы его парашютов
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20:52
Перебои с интернетом парализовали продажу лекарств в аптеках Екатеринбурга
20:48
Директору МХАТа выдвинули обвинение
2
20:48
Клуб «Челябинск» подписал футболиста, который забил в матче европейской Лиги чемпионов. Фото
20:48
Федеральный девелопер хочет озеленить пермские трамвайные пути подобно Европе
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20:46
Тюменка-инвалид вынуждена платить грузчикам, чтобы выйти из дома
20:45
Спикеры челябинских городов и округов идут на новые выборы
20:43
Скрывала отца ребенка и отказывалась раздеваться на камеру: история Ольги Красько
20:37
Кушанашвили запереживал, что Кадышева «окочурится на сцене»
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20:32
Хлебная ярмарка и универсам — как появился крупнейший на Урале ТРЦ «Гринвич»
20:30
В мэрии Кургана объяснились, почему не дали провести Open-air на Голубых озерах
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20:29
Директору МХАТа Кехману предъявили обвинение в растрате
20:26
В Забайкалье сняли режим ЧС
20:25
Самые изощренные схемы мошенников, на которые клюнули жители ХМАО
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20:23
В Вагайском районе Тюменской области за день утонули два человека
20:22
Люксовый автомобиль эпохи СССР хранится под Екатеринбургом. Фото, видео
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20:20
В Нижневартовске изменят разделение полос на ключевой дороге
20:20
«Я знал, что ничего не найдут»: депутат Таги-Заде сделал заявление после проверки прокуратуры ХМАО
20:18
Урок истории от Дуды: Зеленский впервые услышал о Волынской резне. Видео
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20:15
В Пермском крае власти объявили сбор денег на беспилотник для участника СВО
20:15
Растут не только овощи: курганские загородные дома значительно подорожали
20:11
Представители СБП объяснили, что происходит с сервисом
20:07
Двух азербайджанцев арестовали по делу о членстве в ЧВК «Вагнер»
20:03
Россиян хотят отпускать с работы пораньше из-за жары
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20:03
В Челябинске начинается третий музыкальный фестиваль «Курчатов Фест». Фото, видео
20:01
Волейбол, экскурсии и огород: как тюменские випы проводят лето. Видео
20:01
Россиян призвали открыть несколько банковских вкладов
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20:00
«Уральские авиалинии» вместе с УрФУ начнут готовить редких специалистов
19:52
Российскому бизнесу назвали альтернативу кредитам и облигациям
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19:51
Сколько денег получит на руки лотерейный миллионер из ЯНАО, выигравший в «Спортлото»
19:50
Открытки и поздравления на День рыбака 2025: быстро, бесплатно и от души
19:49
Сырский пожаловался на качество военной медицины ВСУ
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Пермячка придумала хитрый план по воровству товаров из пункта выдачи заказов
19:44
Выросло число погибших в жесткой аварии в Крыму
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19:43
Паслер увеличил до 300 тысяч рублей премии молодым ученым
19:41
«Играть готовы»: президент ФК «Урал» выступил с заявлением на фоне слухов о возвращении в РПЛ
19:39
Новые самолеты, автомобили, экспериментальные трамваи: чем запомнился «Иннопром» в 2025 году
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19:35
Ирину Шейк предложили сделать почетным гражданином города, чтобы увеличить турпоток в Еманжелинск
19:33
Рабочие в ЯНАО закатают в асфальт дорогу к кожно-дерматологическому диспансеру
19:33
Тюменцы лишились возможности переводить деньги через СБП
19:30
Сенатор Муратов поздравил с юбилеем курганскую легенду самбо Евтодеева. Фото
19:28
Появилось видео с летящим в Москве дроном ВСУ
19:25
Халява отменяется: суд признал незаконной торговлю ответами на экзамены
19:23
Редкие экземпляры «Конька-Горбунка» передали в библиотеки Нижней Тавды
19:22
Захарова выложила фото Лаврова с интригующим хэштегом
19:20
Украина получила многомиллиардную помощь за счет российских активов
19:18
Аэрофлот раскрыл, как будут летать самолеты из Москвы в Геленджик
19:16
Екатеринбуржцы ищут поддержку в приемной депутата Вихарева
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19:13
Российскому бизнесу рассказали, как работать на международном рынке в период санкций
19:10
В Пермском крае для школьников организовали IT-пробы на завод
19:10
Житель ХМАО получил срок за попытку поджога АЗС, где его не пустили в туалет
19:08
CNN: Рубио странно подмигнул Лаврову во время беседы
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19:08
Стала известна дата первого рейса из Москвы в Геленджик
19:06
В Кузбассе мужчина выдавал себя за студентку, которую сам же и убил
19:00
Обматерил полицейских, присягнул с кувалдой и вытер ноги о флаг США: яркие кадры пермской политики
18:59
Рубио объяснил, почему США продолжают помогать Украине
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18:55
Аэропорт Шереметьево вернулся к прежнему режиму работы
18:54
У главного судьи встречи «Торпедо» с «Камазом» прошли обыски
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18:46
В Симферополе четыре девушки разбились насмерть в аварии. Видео
18:45
В Сургуте жильцам многоэтажки подложили тушу свиньи. Видео
18:45
Миллиардер из ХМАО решил устроить на работу детей своих работников
18:44
За полтора часа над Россией сбито 25 украинских беспилотников
18:42
В сети распространяют фейковое видео с мэром Тюмени. Видео
18:41
Приезд Мишустина, песни саудитов и трамвай будущего: 25 ярких кадров с «Иннопрома-2025». Фото
18:36
На «Иннопроме» назвали отрасли, в которых избавляются от человеческого труда
18:36
Челябинск стал лидером рейтинга культурных столиц России
18:34
В Пермском округе построят питомник для растений
18:32
В Челябинске умер известный хирург
18:30
Дерматолог рассказал об осложнениях после нанесения татуировки
18:30
В протестном пермском городе депутаты отказали прокуратуре в отставке мэра
18:30
Топ-5 ямальских политиков, продвигающих ЯНАО в соцсетях
18:28
Депутата ГД Наумова официально сняли с выборов губернатора Свердловской области
18:27
Стало известно, на что молодежь готова ради карьеры
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18:25
Глава Гагаузии Гуцул согласилась встать в ряды оппозиции
18:24
Три беспилотника ВСУ пытались атаковать Москву за день
18:23
На Ямале нашли редчайший артефакт возрастом 5000 лет. Фото
18:19
Ребенку свердловского солдата отказали в выплате за гибель отца на СВО
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18:18
Жена Саши Петрова призналась, что вынуждена ходить к психологу
1
18:15
Автосервисы Перми резко подняли цены
18:09
Шестилетняя дочь ГФИ Ямала победила в престижном конкурсе красоты
18:08
Прокуратура не нашла нарушений в высказывании депутата Таги-Заде, назвавшего ХМАО родиной мигрантов
1
18:08
Аэропорт Калуги приостановил свою работу
18:07
Огородный тест: проверь свои знания об удобрениях
18:07
Россияне не могут перевести деньги через СБП из-за сбоев. Скрин
18:07
Что известно о возглавившем российский список Forbes владельце завода в Тюмени
18:06
Двойники, интриги и семейные тайны: десять сериалов для тех, кому понравились «Сестры»
18:05
Мэрия Екатеринбурга потребовала остановить опасную стройку. Видео
18:02
«Сима-ленд» и митрополит Евгений сделали доброе дело в Среднеуральском монастыре. Фото, видео
1
18:02
На «Иннопром» впервые привезли мобильный дата-центр: новый выпуск шоу «По фактам» от URA.RU
18:02
Стало известно, сколько мороженого в год съедают жители Ямала
18:01
Ночная охота: FPV-дроны РФ разнесли боевой пикап ВСУ под Харьковом. Видео
18:00
«Стояли в очереди час»: тюменцы пожаловались на работу аэропорта Рощино
17:57
В администрации рассказали, появятся ли в Тюмени троллейбусы вновь
17:56
Генпрокуратура внесла представление директору тюменского депздрава
17:53
ЦБ обнародовал список самых проблемных страховщиков ОСАГО
17:48
Губернатор Текслер с женой поздравили челябинские пары с Днем семьи и верности. Фото
17:47
Пермякам вернули многомиллионные долги по зарплате
17:46
Самолет Utair, летевший из Сургута, экстренно сел из-за больной стюардессы
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17:45
Российские ПВО сбили дрон, летевший на Москву
17:45
Пашинян и Алиев решили наладить отношения между Баку и Ереваном
17:42
Мерц призвал Трампа не бросать Евросоюз
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17:36
ВСУ убили отца боевика Азова* в Белгородской области
17:33
У пермяков появился шанс купить квартиру в одной из лучших новостроек города
17:26
Рубио: с Лавровым обсудили новый подход к урегулированию украинского конфликта
17:25
В Перми открылись ярмарочные домики с товарами местных производителей
17:25
Бастрыкин заинтересовался делом о погибших в шахте пермских рабочих
17:25
Адвокаты «Южуралзолота» избрали неожиданную линию защиты
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17:22
Челябинский зоопарк закрыли из-за найденной гранаты
17:21
Убитый в Киеве полковник СБУ причастен к диверсиям на территории России
17:15
В центре Перми стартовали занятия коми-пермяцкой йогой на свежем воздухе. Фото
17:11
Зараженные вирусом 18 тонн томатов завезли в Екатеринбург
17:11
Прогноз магнитных бурь на 11 июля: чего ждать метеозависимым
17:08
Лучшие пляжи России: куда ехать купаться летом 2025 года
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17:06
Рубио рассказал журналистам, как на самом деле прошла встреча с Лавровым
17:05
ММК освоил выпуск уникального металлопроката
17:00
Жители Ноябрьска получили возможность выпить кофе на набережной озера Ханто. Видео
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17:00
Бывший помощник начальника пермских тюрем нашел новое место работы
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В Тюменской области в реке нашли тело женщины
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Стало известно, о чем Лавров беседовал с госсекретарем США
16:54
Концерт популярной группы отгремит в свердловском городе — послушать сможет каждый
16:49
В Пермском крае с поддержкой властей построят многофункциональный центр и современный курорт
16:49
Рябков признался, каково работать с администрацией Трампа
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Свердловчанин, обвиняемый в чудовищном убийстве, ушел от суда
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В Кургане прогнозируется погода, как в Крыму
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«Радиостанция Судного дня» выдала новое загадочное сообщение. Видео
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Огуречные магнаты: кто снабжает Тюменскую область овощами
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Житель ХМАО убил пару сожителей, сдавших его силовикам. Видео
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Под Саратовом родители полгода растлевали маленького сына и снимали на видео
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Толпа ломанулась в ТРЦ «Гринвич»: что там происходит. Фото, видео
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На фестиваль в ЯНАО зовут фермеров, виноделов и ремесленников
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Власти ХМАО назвали самые популярные локации для туристов. Фото
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Лаврову понадобилось меньше часа на общение с Рубио
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В Тюмени подростки на ВАЗе без крыши врезались в Lexus. Фото
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Украинского посла вызвали на разборки в МИД Венгрии из-за погибшего мобилизованного венгра
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В Тюмени родственникам погибших на СВО бойцов вручили ордена и медали
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Экспорт газа из России рухнул из-за санкций Евросоюза
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15:45
В Кургане раскрыли топ-доноров «Единой России» на ремонт офиса и двора за 55 миллионов рублей
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15:44
Вторая трагедия за неделю: в Губкинском ребенок выпал из окна квартиры
15:43
Авария на аварии: курганец дважды за день попал в ДТП у кольца ТЦ «Гипер Сити»
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Набережная как в Европе и средневековый замок: что посмотреть пермякам в соседних городах ПФО
15:42
Челябинский депутат Барбашин организовал реабилитационный отдых для семей бойцов СВО. Фото
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Из Тюмени увеличат количество авиарейсов в Санкт-Петербург
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Европарламент не решился оставлять фон дер Ляйен без работы
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Россия вернула еще двоих детей с Украины
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В Тюмени мужчину вылечили от рака кожи
15:30
Что делать, если арестовали в чужой стране: объясняем в карточках
15:25
В Крыму задержан агент украинских спецслужб, готовивший теракт на День России
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15:25
«Торпедо» исключили из РПЛ
15:24
Какие праздники отмечают 11 июля 2025: что можно и нельзя делать в этот день
15:23
«Убивают дворы»: в Кургане строительная техника разрушает тротуары. Видео
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15:23
В лесах ХМАО появились грибы-переростки. Фото
15:21
Украина добилась от Еврокомиссии очередной многомиллиардной помощи
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15:19
Как выглядел пожар в Подмосковье, из-за которого дымом накрыло весь район. Фоторепортаж
15:18
В самом молодом районе Екатеринбурга построят более миллиона «квадратов» жилья. Фото
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Хирурги ХМАО спасли карьеру самбисту, сделав уникальную операцию
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Open-air в Кургане переносится в другое место. Эксклюзив
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В Тюменской области построили мост для защиты от пожара
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Лавров встретился с госсекретарем США Рубио
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СБУ подтвердила убийство своего сотрудника в Киеве
15:09
Семь трамвайных маршрутов изменят из-за ремонта в центре Екатеринбурга
15:08
Следователи возбудили дело из-за челябинской фирмы, не достроившей десятки домов под Курганом
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15:04
Участника челябинской ОПГ дорожников судят по новому коррупционному эпизоду
1
15:01
Челябинские депутаты Госдумы вступились за президента «Южуралзолота» Струкова
15:00
Паслер собирает свердловских мэров на разговор
2
15:00
Суд во Франции отказался выпускать российского спортсмена Касаткина
15:00
«Восхищен архитектурой и баней»: популярный блогер из Турции автостопом приехал в Курган. Фото, видео
2
15:00
Серфинг на леднике и литры ухи на фестивале: платные и бесплатные активности в ЯНАО. Афиша
14:59
Челябинцы получают деньги на выход из бедности. Фото
1
14:54
Огонь в Ростовской области не отступает: лесной пожар охватил 427 гектаров
14:54
Что приготовить на рыбалке: рецепты улова на берегу
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14:53
Дочь челябинской модели Ирины Шейк расплакалась из-за турецких папарацци. Видео
14:53
В Кремле раскрыли URA.RU главное условие для открытия аэропорта в Крыму
14:52
Завод в Пермском крае приглашает к себе художников
14:51
На Кубани задержали мужчину с коктейлем Молотова и предотвратили теракт
14:49
ФСБ предотвратила теракт в Крыму
14:48
Ждать ли второй сезон сериала «Сестры»: отвечает режиссер
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14:47
Зеленский сбежал из страны на фоне атаки по Киеву
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14:46
Песков рассказал, как новые поставки оружия Киеву от США скажутся на конфликте
14:43
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