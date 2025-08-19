Зеленский отбросил все условия ради встречи с Путиным

Зеленский: Украина готова к переговорам без предварительного перемирия
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский обозначил позицию Украины на возможных мирных переговорах с РФ
Зеленский обозначил позицию Украины на возможных мирных переговорах с РФ Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме

Киев не выдвигает требование перемирия в качестве предварительного условия для продолжения контактов с Россией. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам переговоров в Вашингтоне.

«Мы готовы к встрече без каких-либо условий», — сказал Зеленский. Так он ответил на вопрос о позиции Украины перед возможными переговорами по урегулированию конфликта.

Президент США Дональд Трамп подвел итоги своих переговоров с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран, охарактеризовав встречи как «очень хорошие». По его словам, ключевым результатом стало согласование того, что европейские государства будут предоставлять Украине гарантии безопасности в тесном взаимодействии с Соединенными Штатами.

По завершении переговоров Трамп связался по телефону с президентом России Владимиром Путиным, чтобы начать подготовку к встрече между российским и украинским лидерами. Место проведения данного саммита еще предстоит определить. После Трамп намерен инициировать трехсторонние переговоры с участием президентов России и Украины.

Советник президента России Юрий Ушаков отметил, что беседа между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошла в откровенной и конструктивной атмосфере. В ходе обсуждений рассматривалась возможность повышения уровня представителей обеих сторон — Украины и России — на будущих переговорах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Киев не выдвигает требование перемирия в качестве предварительного условия для продолжения контактов с Россией. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам переговоров в Вашингтоне. «Мы готовы к встрече без каких-либо условий», — сказал Зеленский. Так он ответил на вопрос о позиции Украины перед возможными переговорами по урегулированию конфликта. Президент США Дональд Трамп подвел итоги своих переговоров с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран, охарактеризовав встречи как «очень хорошие». По его словам, ключевым результатом стало согласование того, что европейские государства будут предоставлять Украине гарантии безопасности в тесном взаимодействии с Соединенными Штатами. По завершении переговоров Трамп связался по телефону с президентом России Владимиром Путиным, чтобы начать подготовку к встрече между российским и украинским лидерами. Место проведения данного саммита еще предстоит определить. После Трамп намерен инициировать трехсторонние переговоры с участием президентов России и Украины. Советник президента России Юрий Ушаков отметил, что беседа между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошла в откровенной и конструктивной атмосфере. В ходе обсуждений рассматривалась возможность повышения уровня представителей обеих сторон — Украины и России — на будущих переговорах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...