Экс-глава свердловского минобра предложил ввести школы полного дня

Биктуганов предложил занимать школьников через систему дополнительного образования
В Свердловской области необходимо вводить школы полного дня. С таким заявлением выступил бывший министр образования региона, а ныне ректор и. о. ректора Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) Юрий Биктуганов.

«Я сторонник того, чтобы школа была полного дня. К чему я и стремился в процессе работы министром: чтобы строились школы, чтобы появлялись классы, рекреации для групп продленного дня для того, чтобы детей можно было занимать через систему дополнительного образования», — пояснил Биктуганов в эфире ОТВ.

Биктуганов отметил, что при таком подходе для части учеников можно было бы отменить домашние задания. Он считает, что после основных занятий школьники могли бы продолжать работу над проектами с педагогами, а образовательные программы — изучать на практике.

Ректор выразил уверенность, что в перспективе школы могли бы стать центрами не только образования, но и культуры и спорта. Такой формат, по его словам, снимет дополнительную нагрузку с родителей и учеников, поскольку позволит организовать учебу, отдых и творческое развитие в едином пространстве.

