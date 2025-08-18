Экс-глава свердловского минобра предложил ввести школы полного дня

В Свердловской области необходимо вводить школы полного дня. С таким заявлением выступил бывший министр образования региона, а ныне ректор и. о. ректора Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) Юрий Биктуганов.
«Я сторонник того, чтобы школа была полного дня. К чему я и стремился в процессе работы министром: чтобы строились школы, чтобы появлялись классы, рекреации для групп продленного дня для того, чтобы детей можно было занимать через систему дополнительного образования», — пояснил Биктуганов в эфире ОТВ.
Биктуганов отметил, что при таком подходе для части учеников можно было бы отменить домашние задания. Он считает, что после основных занятий школьники могли бы продолжать работу над проектами с педагогами, а образовательные программы — изучать на практике.
Ректор выразил уверенность, что в перспективе школы могли бы стать центрами не только образования, но и культуры и спорта. Такой формат, по его словам, снимет дополнительную нагрузку с родителей и учеников, поскольку позволит организовать учебу, отдых и творческое развитие в едином пространстве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!