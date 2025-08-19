В России вырос средний размер пенсии

Размер пенсии различается в зависимости от статуса пенсионера
Средний размер пенсии по старости в стране на 1 июля 2025 года достиг почти 25,1 тысячи рублей. Это следует из последних данных Социального фонда России.
Согласно статистике, передает РИА Новости, средняя пенсия по старости в России составила 25 098 рублей в месяц. Однако, размер пенсии различается в зависимости от статуса пенсионера. Средняя пенсия по старости для работающих пенсионеров составляет 22,1 тысячи рублей. В то время как неработающие пенсионеры получают в среднем 25,8 тысячи рублей в месяц.
